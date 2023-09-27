https://ria.ru/20230927/smi-1899012976.html
СМИ: задержанных в Косово сербов выпустили на свободу
СМИ: задержанных в Косово сербов выпустили на свободу - РИА Новости, 27.09.2023
СМИ: задержанных в Косово сербов выпустили на свободу
Семеро сербов, задержанных по подозрению в связи с вооруженными столкновениями 24 сентября на севере Косово и Метохии, выпущены на свободу в среду, сообщили... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:30
2023-09-27T17:30
2023-09-27T17:30
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косово
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обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Семеро сербов, задержанных по подозрению в связи с вооруженными столкновениями 24 сентября на севере Косово и Метохии, выпущены на свободу в среду, сообщили местные СМИ. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. Двое сербов были задержаны в ходе столкновения в воскресенье в районе села, еще четверо - в автомобиле и трое - в отеле в селе Баньска. "Оповещаем вас, что четыре человека, которые задержаны в ходе акции косовской полиции в селе Баньска муниципалитета Звечан далеко от места происшествия, вчера, 26 сентября, были выпущены на свободу спецпрокуратурой (самопровозглашенного - ред.) Косово из-за нехватки доказательств", - цитирует Радио и телевидение Косово пресс-секретаря ведомства Экрема Лютфиу. Портал Kosovo online со ссылкой на источник сообщил в среду, что освобождены и трое сербов, задержанных в отеле Баньске. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сербы, задержанные в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки, арестованы на 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине. Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября - в центральной Сербии.
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в мире, косово, приштина, белград (город), евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), Евросоюз, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
СМИ: задержанных в Косово сербов выпустили на свободу
Kosovo online: задержанных 24 сентября в Косово сербов выпустили на свободу
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости.
Семеро сербов, задержанных по подозрению в связи с вооруженными столкновениями 24 сентября на севере Косово и Метохии, выпущены на свободу в среду, сообщили местные
СМИ.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого серба, погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине
провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска.
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Двое сербов были задержаны в ходе столкновения в воскресенье в районе села, еще четверо - в автомобиле и трое - в отеле в селе Баньска.
"Оповещаем вас, что четыре человека, которые задержаны в ходе акции косовской полиции в селе Баньска муниципалитета Звечан далеко от места происшествия, вчера, 26 сентября, были выпущены на свободу спецпрокуратурой (самопровозглашенного - ред.) Косово из-за нехватки доказательств", - цитирует Радио и телевидение Косово пресс-секретаря ведомства Экрема Лютфиу. Портал Kosovo online со ссылкой на источник сообщил в среду, что освобождены и трое сербов, задержанных в отеле Баньске.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Сербы, задержанные в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки, арестованы на 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС
по верховенству закона EULEX. Официальный Белград
возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине. Траур по погибшим объявлен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября - в центральной Сербии
.
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