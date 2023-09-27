https://ria.ru/20230927/smi-1898999072.html

СМИ: командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины

СМИ: командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины - РИА Новости, 27.09.2023

СМИ: командующий ВСУ Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев может занять пост первого заместителя министра обороны Украины, сообщает в среду украинское издание New Voice... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:48

2023-09-27T16:48

2023-09-27T16:48

в мире

украина

владимир зеленский

сергей наев

алексей резников

вооруженные силы украины

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев может занять пост первого заместителя министра обороны Украины, сообщает в среду украинское издание New Voice со ссылкой на собственные источники в Верховной раде. Третьего сентября Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Шестого сентября Умеров анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны. "Днем 25 сентября Умеров был у Владимира Зеленского на Банковой (офис Зеленского – ред.) и утверждал финальный список кандидатов. Министр обороны рассматривал кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева на позицию своего первого заместителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, уже готов предварительный список и других заместителей министра, но с поправкой на то, что некоторые позиции в нем могут измениться непосредственно перед назначением. Согласно документу, на месте уже бывшего заместителя министра обороны Анны Маляр Умеров хотел бы видеть исполнительного директора Ветеранского фонда Наталью Калмыкову. А Виталия Дейнегу, вокруг кандидатуры которого шли едва ли не самые большие переговоры, могут заменить на Екатерину Черногоренко – проектного менеджера министерства цифровой трансформации. Как утверждает издание, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также хочет иметь больше влияния на минобороны. "У него не очень складывались отношения с предыдущим руководством, поэтому он лоббировал на место Дейнеги человека, близкого к себе", - говорится в сообщении. Кроме того, среди тех, кого планировали назначить, есть и бывший заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Финансовое направление в минобороны может начать курировать нынешний заместитель министра финансов Юрий Джигир.

https://ria.ru/20230927/svo-1898996994.html

https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей наев, алексей резников, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато