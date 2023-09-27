https://ria.ru/20230927/smartfon-1898873785.html

WhatsApp предупредил о новых правилах работы

WhatsApp предупредил о новых правилах работы - РИА Новости, 27.09.2023

WhatsApp предупредил о новых правилах работы

Мессенджер WhatsApp сообщил на свой официальной странице, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:23

2023-09-27T09:23

2023-09-27T09:23

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил на свой официальной странице, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.Помимо этого, добавляется в обращении, телефон пользователя должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.Создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, станет невозможным, подчеркнули разработчики.Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, резюмируется на странице.Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Но с 13 сентября WhatsApp запустил в более чем 150 странах публичные каналы, пообещав, что возможность создавать их постепенно появится у каждого пользователя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, whatsapp inc., facebook