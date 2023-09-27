https://ria.ru/20230927/smartfon-1898873785.html
WhatsApp предупредил о новых правилах работы
WhatsApp предупредил о новых правилах работы - РИА Новости, 27.09.2023
WhatsApp предупредил о новых правилах работы
Мессенджер WhatsApp сообщил на свой официальной странице, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:23
2023-09-27T09:23
2023-09-27T09:23
технологии
россия
whatsapp inc.
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891e62b1cdee0fd1600be1cab7603fdd.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp сообщил на свой официальной странице, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах."Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.Помимо этого, добавляется в обращении, телефон пользователя должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.Создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, станет невозможным, подчеркнули разработчики.Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, резюмируется на странице.Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Но с 13 сентября WhatsApp запустил в более чем 150 странах публичные каналы, пообещав, что возможность создавать их постепенно появится у каждого пользователя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230915/gd-1896560797.html
https://ria.ru/20230913/gosduma-1896223075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225995_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e84c40950dab8887d55774adecf0c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, whatsapp inc., facebook
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Facebook
WhatsApp предупредил о новых правилах работы
Разработчики назвали смартфоны, на которых перестанет работать WhatApp
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Мессенджер WhatsApp сообщил на свой официальной странице
, что с 24 октября 2023 года не будет работать на некоторых устройствах.
"Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", — указано на официальной странице приложения.
Помимо этого, добавляется в обращении, телефон пользователя должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.
Создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, станет невозможным, подчеркнули разработчики.
В Госдуме считают, что блокировки WhatsApp не будет
Сегодня работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.
Прежде чем прекратится поддержка, пользователь несколько раз получит соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp, резюмируется на странице.
Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*. До сих пор в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. Но с 13 сентября WhatsApp запустил в более чем 150 странах публичные каналы, пообещав, что возможность создавать их постепенно появится у каждого пользователя.
Госдума сообщила о возможном изменении официальной позиции по WhatsApp
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.