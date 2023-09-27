https://ria.ru/20230927/skandal-1899063063.html
"Жалкий лепет". Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем
"Жалкий лепет". Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем - РИА Новости, 27.09.2023
"Жалкий лепет". Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем
Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:48
2023-09-27T21:48
2023-09-27T22:13
в мире
канада
леонид слуцкий (политик)
ярослав хунка
джастин трюдо
лдпр
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие в парламенте страны эсэсовца, назвал их "жалким лепетом оправданья"."Запоздалые извинения Трюдо за чествование в его же присутствии в канадском парламенте ветерана Ваффен СС выглядят как жалкий лепет оправдания. Премьер Канады пошел на такой шаг явно из-за возмущения мировой общественности, вряд ли серьезно раскаиваясь в произошедшем", - считает Слуцкий.Также он отметил, что рядом с Ярославом Хунка стоял Владимир Зеленский - "идейный последователь нацистской идеологии"."Также хлопал в ладоши, и также хлопали в ладоши и самому Зеленскому. Ни Канада, ни ее западные союзники не увидели в произошедшем никакой причинно-следственной связи, по-прежнему намерены продолжать спонсировать и поддерживать неонацистский киевский режим в "войне до последнего украинца" против России", - подчеркнул политик.В любом случае, случившееся не должно быть спущено на тормозах, и инцидент с приглашением Хунка в канадский парламент должен получить международную судебно-правовую оценку как преступление по реабилитации фашизма, отметил Слуцкий."Всем таким извинениям грош цена, все слезы крокодильи, лишь показывают реальное нутро западных политиков", - добавил он.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, канада, леонид слуцкий (политик), ярослав хунка, джастин трюдо, лдпр
В мире, Канада, Леонид Слуцкий (политик), Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, ЛДПР
"Жалкий лепет". Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем
Слуцкий назвал извинения Трюдо за чествование эсэсовца жалким лепетом оправдания
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости извинения премьера Канады Джастина Трюдо за присутствие в парламенте страны эсэсовца, назвал их "жалким лепетом оправданья".
"Запоздалые извинения Трюдо за чествование в его же присутствии в канадском парламенте ветерана Ваффен СС выглядят как жалкий лепет оправдания. Премьер Канады пошел на такой шаг явно из-за возмущения мировой общественности, вряд ли серьезно раскаиваясь в произошедшем", - считает Слуцкий.
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
Также он отметил, что рядом с Ярославом Хунка
стоял Владимир Зеленский
- "идейный последователь нацистской идеологии".
"Также хлопал в ладоши, и также хлопали в ладоши и самому Зеленскому. Ни Канада, ни ее западные союзники не увидели в произошедшем никакой причинно-следственной связи, по-прежнему намерены продолжать спонсировать и поддерживать неонацистский киевский режим в "войне до последнего украинца" против России", - подчеркнул политик.
В любом случае, случившееся не должно быть спущено на тормозах, и инцидент с приглашением Хунка в канадский парламент должен получить международную судебно-правовую оценку как преступление по реабилитации фашизма, отметил Слуцкий.
"Всем таким извинениям грош цена, все слезы крокодильи, лишь показывают реальное нутро западных политиков", - добавил он.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией