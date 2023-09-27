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Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
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21:30 27.09.2023 (обновлено: 23:12 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/skandal-1899061609.html
Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца в Канаде
Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023
Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте страны, переложив ответственность... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:30
2023-09-27T23:12
в мире
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
ярослав хунка
украина
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте страны, переложив ответственность на экс-спикера палаты общин Энтони Рота.&quot;Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента. И пока мы решаем, кто будет следующим спикером, я знаю, что мы все хотим понять, как сделать так, чтобы такие ошибки больше не повторялись&quot;, — сказал он, выступая перед законодателями.По словам премьера, правительство Канады готово участвовать в проверке тех, кто посещает парламент, но оно не имеет права нарушать фундаментальные права его членов.Так Трюдо ответил на одно из многочисленных требований признать личную ответственность за чествование эсэсовца."Знаете, кто не отвечает перед премьер-министром в нашей парламентской системе? Спикер палаты общин. Это установленный факт. Если лидер оппозиции хочет изменить такую систему, пусть он скажет об этом, а мы продолжим защищать принципы парламентаризма", — заявил он.Глава правительства назвал случившееся позором для парламента и Канады, но ситуация не повлияет на поддержку Украины. Выступление премьера сопровождалось неодобрительным гулом парламентариев."Признание этого человека всеми присутствовавшими, не обладавшими достаточной информацией, было ужасной ошибкой и надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима", — добавил Трюдо.Овации для эсэсовцаВ минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, украина
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Украина
Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца в Канаде

Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца Хунки в Канаде

CC BY-SA 4.0 / Фото: Офис президента Украины / Джастин Трюдо во время выступления в парламенте Канады
Джастин Трюдо во время выступления в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Фото: Офис президента Украины /
Джастин Трюдо во время выступления в парламенте Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать вину за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте страны, переложив ответственность на экс-спикера палаты общин Энтони Рота.
«

"Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента. И пока мы решаем, кто будет следующим спикером, я знаю, что мы все хотим понять, как сделать так, чтобы такие ошибки больше не повторялись", — сказал он, выступая перед законодателями.

По словам премьера, правительство Канады готово участвовать в проверке тех, кто посещает парламент, но оно не имеет права нарушать фундаментальные права его членов.
Так Трюдо ответил на одно из многочисленных требований признать личную ответственность за чествование эсэсовца.
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"Знаете, кто не отвечает перед премьер-министром в нашей парламентской системе? Спикер палаты общин. Это установленный факт. Если лидер оппозиции хочет изменить такую систему, пусть он скажет об этом, а мы продолжим защищать принципы парламентаризма", — заявил он.
Глава правительства назвал случившееся позором для парламента и Канады, но ситуация не повлияет на поддержку Украины. Выступление премьера сопровождалось неодобрительным гулом парламентариев.
"Признание этого человека всеми присутствовавшими, не обладавшими достаточной информацией, было ужасной ошибкой и надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима", — добавил Трюдо.
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Овации для эсэсовца

В минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.
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В миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаУкраина
 
 
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