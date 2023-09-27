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Трюдо пообещал извиниться за приглашение украинского эсэсовца в парламент
Трюдо пообещал извиниться за приглашение украинского эсэсовца в парламент - РИА Новости, 27.09.2023
Трюдо пообещал извиниться за приглашение украинского эсэсовца в парламент
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в скором времени публично извинится за приглашение украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламент страны. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:09
2023-09-27T21:09
2023-09-27T23:13
в мире
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в скором времени публично извинится за приглашение украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламент страны."В ближайшее время я выступлю с обращением к палате (общин. — Прим. ред.) перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось в пятницу", — сообщил глава правительства.Извинений за случившееся от него потребовал лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о темном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".Овации для эсэсовцаВ минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, джастин трюдо, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, украина
В мире, Джастин Трюдо, Канада, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Украина
Трюдо пообещал извиниться за приглашение украинского эсэсовца в парламент
Трюдо пообещал извиниться за приглашение украинского эсэсовца Хунки в парламент
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в скором времени публично извинится за приглашение украинского эсэсовца Ярослава Хунки в парламент страны.
«
"В ближайшее время я выступлю с обращением к палате (общин. — Прим. ред.) перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось в пятницу", — сообщил глава правительства.
Извинений за случившееся от него потребовал лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола премьера и никто из парламентариев не мог знать о темном прошлом Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
В минувшую пятницу на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого Энтони Рота, занимавший пост спикера палаты общин, представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Политик назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика овацией стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" стала известна позднее. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Во вторник спикер подал в отставку.
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения