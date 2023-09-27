https://ria.ru/20230927/skandal-1899048302.html

Эксперт высмеял оправдания посла ФРГ после скандала с эсэсовцем в Канаде

Эксперт высмеял оправдания посла ФРГ после скандала с эсэсовцем в Канаде - РИА Новости, 27.09.2023

Эксперт высмеял оправдания посла ФРГ после скандала с эсэсовцем в Канаде

Дипломатический работник, дослужившийся до ранга посла, должен обладать базовыми навыками истории и знать, кто против кого воевал во Второй мировой войне, на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:55

2023-09-27T19:55

2023-09-27T20:08

в мире

канада

александр камкин

ярослав хунка

владимир зеленский

мид германии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дипломатический работник, дослужившийся до ранга посла, должен обладать базовыми навыками истории и знать, кто против кого воевал во Второй мировой войне, на этом фоне оправдания МИД ФРГ об участии посла страны в Канаде в чествовании бывшего эсэсовца не являются убедительными, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Представитель германского МИД Себастиан Фишер ранее сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по анонсу, что тот "воевал с русскими и советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем. "Очень слабое оправдание. Дипломатическое ведомство отличается высоким профессионализмом в плане истории, политологии и других, связанных с дипломатической работой, дисциплин. А человек, дослужившийся до ранга посла по крайней мере должен обладать хорошими базовыми знаниями истории, естественно, и истории Второй мировой войны, кто против кого воевал", - рассказал Камкин. Эксперт сравнил стратегию с объяснением присутствия посла ФРГ на чествовании эсэсовца с фразой "не виноватая я, он сам пришел", добавив, что посол вряд ли подаст в отставку, потому что уход с должности привлечет больше внимания к скандалу, который в Берлине стремятся замять. При этом Камкин уверен, что даже слабое оправдание со стороны МИД Германии будет достаточным для большинства жителей ФРГ. С ним согласен член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош, который отметил в комментарии РИА Новости, что многие немцы "забыли уроки Второй мировой войны и забыли позор капитуляции". Кроме того, эксперт усомнился и в интеллектуальном уровне представителей МИД ФРГ, которые оказались втянуты в скандал с посещением послом страны парламента Канады. "Обычная история для западных политиков, совершенно безграмотные люди, не знают истории даже на уровне средней школы, а берутся вершить дела мирские", - заключил он. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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в мире, канада, александр камкин, ярослав хунка, владимир зеленский, мид германии