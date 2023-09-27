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Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США - РИА Новости, 27.09.2023
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23:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/shatdaun-1899071267.html
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США - РИА Новости, 27.09.2023
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства ("шатдаун"), которая может случиться уже РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:15
2023-09-27T23:15
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства ("шатдаун"), которая может случиться уже 1 октября, сообщает пул журналистов Белого дома. "Если бы я знал это, я бы уже это сделал", - цитирует пресс-пул ответ американского лидера на вопрос, возможно ли что-то сделать для предотвращения "шатдауна". Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия администрации и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате не согласны с действиями администрации, в том числе в решении пограничного кризиса.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США

Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы правительства США

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства ("шатдаун"), которая может случиться уже 1 октября, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Если бы я знал это, я бы уже это сделал", - цитирует пресс-пул ответ американского лидера на вопрос, возможно ли что-то сделать для предотвращения "шатдауна".
Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября. Принятию бюджета мешают разногласия администрации и конгресса как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате не согласны с действиями администрации, в том числе в решении пограничного кризиса.
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