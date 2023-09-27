США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД
Захарова: специалисты из США и Британии помогали с атакой ВСУ на Севастополь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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"Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что очевидная цель этой атаки и других подобных террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей, посеять панику в российском обществе, в конечном счете — дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю днем 22 сентября, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитой ракеты упала в центре города, ее вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.