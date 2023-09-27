https://ria.ru/20230927/sevastopol-1898891242.html

США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД

США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД - РИА Новости, 27.09.2023

США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД

Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:49

2023-09-27T10:49

2023-09-27T12:19

специальная военная операция на украине

севастополь

сша

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

великобритания

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что очевидная цель этой атаки и других подобных террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей, посеять панику в российском обществе, в конечном счете — дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю днем 22 сентября, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитой ракеты упала в центре города, ее вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.

https://ria.ru/20230926/krym-1898708838.html

севастополь

сша

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, сша, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, великобритания