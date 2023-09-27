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США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 27.09.2023 (обновлено: 12:19 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sevastopol-1898891242.html
США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД
США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД - РИА Новости, 27.09.2023
США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД
Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:49
2023-09-27T12:19
специальная военная операция на украине
севастополь
сша
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
великобритания
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что очевидная цель этой атаки и других подобных террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей, посеять панику в российском обществе, в конечном счете — дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю днем 22 сентября, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитой ракеты упала в центре города, ее вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
https://ria.ru/20230926/krym-1898708838.html
севастополь
сша
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севастополь, сша, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, США, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Великобритания
США и Британия помогали с атакой ВСУ на Севастополь, заявил МИД

Захарова: специалисты из США и Британии помогали с атакой ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Удар по Севастополю наносился при помощи специалистов из США и Великобритании, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«
"Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения в том, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что очевидная цель этой атаки и других подобных террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ и запугать людей, посеять панику в российском обществе, в конечном счете — дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю днем 22 сентября, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитой ракеты упала в центре города, ее вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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26 сентября, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольСШАБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВеликобритания
 
 
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