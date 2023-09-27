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Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову - РИА Новости, 27.09.2023
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12:57 27.09.2023 (обновлено: 13:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/sergeytsev-1898924559.html
Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову
Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову - РИА Новости, 27.09.2023
Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову
Колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову, сообщили агентству в пресс-службе МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:57
2023-09-27T13:59
происшествия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову, сообщили агентству в пресс-службе МИА "Россия сегодня".&quot;Вчера вечером колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову. В очередной раз некоторые личности не дотягивают до своих любимых США. Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда — просто свиньи&quot;, — сказали в пресс-службе.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что Сергейцев нашел голову свиньи в черном пакете под дверью своей квартиры 26 сентября, прибывшие на место полицейские забрали ее.Ранее политологу неоднократно угрожали неизвестные, звоня по телефону и присылая письма. Собеседник агентства подчеркнул, что правоохранительные органы проводят проверку.Вскоре об аналогичном случае сообщил РИА Новости военный эксперт Константин Сивков. Он обнаружил свиную голову под дверью квартиры 19 сентября, после чего ему позвонили неизвестные и потребовали отказаться от поддержки действий Владимира Путина и спецоперации."Поступали угрозы вплоть до убийства. Было сказано дословно следующее: "У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", — добавил Сивков.Доктор военных наук уточнил, что обратился в правоохранительные органы сразу после случившегося, но не стал выступать с публичными заявлениями. Сивков отказался комментировать ход расследования, сославшись на тайну следствия.
https://ria.ru/20220729/zhurnalisty-1805905205.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, миа "россия сегодня", великобритания, евросоюз, константин сивков, владимир путин
Происшествия, Россия, МИА "Россия сегодня", Великобритания, Евросоюз, Константин Сивков, Владимир Путин
Колумнисту РИА Новости Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову

Колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТимофей Сергейцев
Тимофей Сергейцев - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Тимофей Сергейцев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову, сообщили агентству в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
«

"Вчера вечером колумнисту РИА Новости Тимофею Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову. В очередной раз некоторые личности не дотягивают до своих любимых США. Там-то голова лошадиная да мафия сицилийская. А тут как всегда — просто свиньи", — сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что Сергейцев нашел голову свиньи в черном пакете под дверью своей квартиры 26 сентября, прибывшие на место полицейские забрали ее.
Ранее политологу неоднократно угрожали неизвестные, звоня по телефону и присылая письма. Собеседник агентства подчеркнул, что правоохранительные органы проводят проверку.
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Вскоре об аналогичном случае сообщил РИА Новости военный эксперт Константин Сивков. Он обнаружил свиную голову под дверью квартиры 19 сентября, после чего ему позвонили неизвестные и потребовали отказаться от поддержки действий Владимира Путина и спецоперации.
«
"Поступали угрозы вплоть до убийства. Было сказано дословно следующее: "У нас длинные руки, и мы вас можем убить в любой момент, и нам за это ничего не будет", — добавил Сивков.
Доктор военных наук уточнил, что обратился в правоохранительные органы сразу после случившегося, но не стал выступать с публичными заявлениями. Сивков отказался комментировать ход расследования, сославшись на тайну следствия.
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