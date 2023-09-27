https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899073862.html

Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов

Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов - РИА Новости, 27.09.2023

Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов

Западные санкции служат мощным стимулом для развития многих сегментов промышленности России, в том числе авиационной, заявил постоянный представитель РФ в Вене... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T23:54

2023-09-27T23:54

2023-09-27T23:54

специальная военная операция на украине

михаил ульянов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Западные санкции служат мощным стимулом для развития многих сегментов промышленности России, в том числе авиационной, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. "Западные санкции служат мощным стимулом для быстрого развития многих сегментов российской промышленности, в том числе авиационной промышленности, которая будет базироваться на компонентах российского производства. К 2030 году Россия будет производить более 140 ближнемагистральных самолетов на основе собственных технологий", - написал Ульянов.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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михаил ульянов, владимир путин, москва, вена, россия, в мире