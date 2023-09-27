https://ria.ru/20230927/sanktsii-1899056131.html
США утверждают, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией
США утверждают, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
США утверждают, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией
США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил в среду... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:48
2023-09-27T20:48
2023-09-27T21:06
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Я хочу внести ясность: мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств. Мы не хотим, чтобы США вступали в конфликт с народом России", - сказал Миллер в ходе брифинга.Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков. По словам Миллера, правительство США не пытается навязать бизнесу такого рода шаги.
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государственный департамент сша, россия, сша, экономика
Государственный департамент США, Россия, США, Экономика
США утверждают, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией
Госдеп: США не заставляют бизнес через санкции прекращать деятельность в РФ
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Я хочу внести ясность: мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств. Мы не хотим, чтобы США вступали в конфликт с народом России", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков. По словам Миллера, правительство США не пытается навязать бизнесу такого рода шаги.
США не могут ни подкупить, ни запугать