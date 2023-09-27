Рейтинг@Mail.ru
"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898859050.html
"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России
"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России - РИА Новости, 27.09.2023
"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:48
2023-09-27T05:48
цены на нефть
украина
россия
владимир зеленский
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций.&quot;Санкции должны быть направлены против Украины за наглость и принуждение зарубежных стран&quot;, — предложил Krzysiek."Санкции в отношении России? Это уже просроченная шутка", — отметил Mohanad I. H. Almeshal."Санкции не работают, а у тебя заканчиваются время и человеческий ресурс. Настало время для мира и прекращения кровопролития", — прокомментировал Greg Troutman."Мы тоже наложили санкции на Россию. Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь", — написал Paul Becker."Мне любопытно, кому ты указываешь?" — с иронией спросил Harrison Akadidi.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html
https://ria.ru/20230927/raskol-1898850887.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, россия, владимир зеленский, москва, в мире
Цены на нефть, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Москва, В мире

"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций.
«

"Санкции должны быть направлены против Украины за наглость и принуждение зарубежных стран", — предложил Krzysiek.

"Санкции в отношении России? Это уже просроченная шутка", — отметил Mohanad I. H. Almeshal.
"Санкции не работают, а у тебя заканчиваются время и человеческий ресурс. Настало время для мира и прекращения кровопролития", — прокомментировал Greg Troutman.
"Мы тоже наложили санкции на Россию. Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь", — написал Paul Becker.
"Мне любопытно, кому ты указываешь?" — с иронией спросил Harrison Akadidi.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ
04:54
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Он боится". На Западе рассказали о страшном сценарии для Зеленского
01:35
 
Цены на нефтьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала