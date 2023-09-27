https://ria.ru/20230927/sanktsii-1898859050.html

"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России

"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России - РИА Новости, 27.09.2023

"За наглость". Зеленскому пригрозили санкциями после слов о России

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T05:48

2023-09-27T05:48

2023-09-27T05:48

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций."Санкции должны быть направлены против Украины за наглость и принуждение зарубежных стран", — предложил Krzysiek."Санкции в отношении России? Это уже просроченная шутка", — отметил Mohanad I. H. Almeshal."Санкции не работают, а у тебя заканчиваются время и человеческий ресурс. Настало время для мира и прекращения кровопролития", — прокомментировал Greg Troutman."Мы тоже наложили санкции на Россию. Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь", — написал Paul Becker."Мне любопытно, кому ты указываешь?" — с иронией спросил Harrison Akadidi.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html

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