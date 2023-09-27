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В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле - РИА Новости, 27.09.2023
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17:36 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html
В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле
В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле - РИА Новости, 27.09.2023
В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле
Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:36
2023-09-27T17:36
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
бугурусланский район
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УФА, 27 сен - РИА Новости. Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в Telegram-канале. "Следователями… проводится проверка в связи с вынужденной посадкой учебного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении. По предварительной информации, около 13.30 мск легкомоторный самолёт Diamond DA40 сел за пределами аэродрома в поле в километре южнее села Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области. "Пилот принял решение совершить вынужденную посадку из-за неустойчивой работы двигателя самолета. На борту самолета находился пилот и курсант летного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", - добавило ведомство.
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), бугурусланский район
Происшествия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ), Бугурусланский район
В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле

В Оренбургской области учебный самолет сел в поле из-за неполадок с двигателем

© Уральская транспортная прокуратураВ Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
© Уральская транспортная прокуратура
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
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УФА, 27 сен - РИА Новости. Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
«
"Следователями… проводится проверка в связи с вынужденной посадкой учебного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.
© Уральская транспортная прокуратураВ Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
© Уральская транспортная прокуратура
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
По предварительной информации, около 13.30 мск легкомоторный самолёт Diamond DA40 сел за пределами аэродрома в поле в километре южнее села Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области.
«
"Пилот принял решение совершить вынужденную посадку из-за неустойчивой работы двигателя самолета. На борту самолета находился пилот и курсант летного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", - добавило ведомство.
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ПроисшествияОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)Бугурусланский район
 
 
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