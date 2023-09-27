https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html

В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле

В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле - РИА Новости, 27.09.2023

В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле

Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:36

2023-09-27T17:36

2023-09-27T17:36

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

бугурусланский район

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УФА, 27 сен - РИА Новости. Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в Telegram-канале. "Следователями… проводится проверка в связи с вынужденной посадкой учебного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении. По предварительной информации, около 13.30 мск легкомоторный самолёт Diamond DA40 сел за пределами аэродрома в поле в километре южнее села Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области. "Пилот принял решение совершить вынужденную посадку из-за неустойчивой работы двигателя самолета. На борту самолета находился пилот и курсант летного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20230920/su-34-1897476463.html

оренбургская область

бугурусланский район

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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), бугурусланский район