В Оренбуржье учебный самолет совершил вынужденную посадку в поле
В Оренбургской области учебный самолет сел в поле из-за неполадок с двигателем
© Уральская транспортная прокуратураВ Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
© Уральская транспортная прокуратура
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
УФА, 27 сен - РИА Новости. Учебный легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома в Оренбургской области из-за неустойчивой работы двигателя, никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
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"Следователями… проводится проверка в связи с вынужденной посадкой учебного легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.
© Уральская транспортная прокуратураВ Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
© Уральская транспортная прокуратура
В Оренбурге в Бугурусланском в районе аэродрома Бугуруслан - Северный во учебно-тренировочного полёта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку
По предварительной информации, около 13.30 мск легкомоторный самолёт Diamond DA40 сел за пределами аэродрома в поле в километре южнее села Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области.
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"Пилот принял решение совершить вынужденную посадку из-за неустойчивой работы двигателя самолета. На борту самолета находился пилот и курсант летного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", - добавило ведомство.