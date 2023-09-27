https://ria.ru/20230927/samolet-1898885396.html

СМИ: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с самолетом А320

СМИ: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с самолетом А320 - РИА Новости, 27.09.2023

СМИ: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с самолетом А320

Росавиация разослала в авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки 12 сентября в поле самолета Airbus A320 "Уральских... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:31

2023-09-27T10:31

2023-09-27T10:31

происшествия

омск

новосибирск

новосибирская область

сергей скуратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

airbus а320

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Росавиация разослала в авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки 12 сентября в поле самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний", сообщает "Коммерсантъ"."Недавняя аварийная посадка пассажирского А-320 "Уральских авиалиний" на пшеничном поле в Новосибирской области была квалифицирована Росавиацией как "серьезный инцидент". Его виновники еще не определены, однако в превентивных целях ведомство уже распространило по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их летчиков", - пишет издание.В циркуляре под названием "Информация по безопасности полетов №9" от Росавиации главным требованием стало обязательство пилотов рассчитывать остаток топлива перед принятием решения уходить на запасной аэродром. Ведомство также требует учитывать погодные изменения , отклонение от маршрута, уход на второй круг, отказ одного из двигателей и частичную разгерметизацию салона.Экипаж самолета должен отработать порядок взаимодействия в случае возникновения внештатных ситуаций, в частности, в вопросе о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний дан один месяц, резюмирует "Ъ".Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895771099.html

https://ria.ru/20230915/a320-1896503641.html

омск

новосибирск

новосибирская область

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происшествия, омск, новосибирск, новосибирская область, сергей скуратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, airbus а320