https://ria.ru/20230927/sachkov-1898896120.html

Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову

Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову - РИА Новости, 27.09.2023

Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:09

2023-09-27T11:09

2023-09-27T11:09

происшествия

россия

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573957513_0:52:937:579_1920x0_80_0_0_03cc5799daea5ce2c1572f1283e23300.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Рассмотрение жалобы на приговор Сачкову назначено на 23 октября в 14.00",- сказала собеседница агентства. В апелляционной инстанции отметили, что жалоба защитников осужденного поступила в суд 19 сентября. В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, а компания F.A.С.С.T. (новый бренд Group-IB) сообщила о намерении защиты Сачкова "обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено "в установленном порядке", отмечал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).

https://ria.ru/20230727/sachkov-1886665140.html

https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова