https://ria.ru/20230927/sachkov-1898896120.html
Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову
Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову - РИА Новости, 27.09.2023
Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:09
происшествия
россия
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Рассмотрение жалобы на приговор Сачкову назначено на 23 октября в 14.00",- сказала собеседница агентства. В апелляционной инстанции отметили, что жалоба защитников осужденного поступила в суд 19 сентября. В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, а компания F.A.С.С.T. (новый бренд Group-IB) сообщила о намерении защиты Сачкова "обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено "в установленном порядке", отмечал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору. Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20230727/sachkov-1886665140.html
https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
Происшествия, Россия, Group-IB, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова
Суд 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Сачкову
Суд 23 октября рассмотрит апелляцию на приговор Илье Сачкову по делу о госизмене
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 октября рассмотрит жалобу на приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
"Рассмотрение жалобы на приговор Сачкову назначено на 23 октября в 14.00",- сказала собеседница агентства. В апелляционной инстанции отметили, что жалоба защитников осужденного поступила в суд 19 сентября.
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
В конце июля Мосгорсуд
назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, а компания F.A.С.С.T. (новый бренд Group-IB) сообщила о намерении защиты Сачкова "обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено "в установленном порядке", отмечал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России
под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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