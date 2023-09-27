https://ria.ru/20230927/s-300-1898950356.html

В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300

В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023

В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300

Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:18

2023-09-27T14:18

2023-09-27T14:30

специальная военная операция на украине

болгария

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

зрк с-300

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ."Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.В ФСВТС напомнили, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительствами РФ и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.Ранее крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи Киеву дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент страны Румен Радев, отметивший, что необходимо сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных войск.

https://ria.ru/20230926/postavki-1898802706.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), зрк с-300, в мире, ситуация в днр и лнр, россия