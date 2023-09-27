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В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 27.09.2023 (обновлено: 14:30 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/s-300-1898950356.html
В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300
В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - РИА Новости, 27.09.2023
В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300
Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:18
2023-09-27T14:30
специальная военная операция на украине
болгария
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
зрк с-300
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ."Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.В ФСВТС напомнили, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительствами РФ и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.Ранее крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи Киеву дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент страны Румен Радев, отметивший, что необходимо сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных войск.
https://ria.ru/20230926/postavki-1898802706.html
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болгария, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), зрк с-300, в мире, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Болгария, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), ЗРК С-300, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300

ФСВТС: передача Болгарией Украине ракет С-300 приведет к новым жертвам

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В ФСВТС напомнили, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительствами РФ и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.
Ранее крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи Киеву дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент страны Румен Радев, отметивший, что необходимо сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБолгарияУкраинаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ЗРК С-300В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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