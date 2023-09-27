В ФСВТС раскритиковали планы Болгарии передать Украине ракеты С-300
ФСВТС: передача Болгарией Украине ракет С-300 приведет к новым жертвам
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Планы Болгарии передать Украине ракеты С-300 - очередная попытка Софии нарушить свои международные обязательства, это приведет к новым жертвам, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В ФСВТС напомнили, что в соответствии со статьей 4 соглашения между правительствами РФ и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.
Ранее крупнейшие парламентские фракции Болгарии подготовили проект безвозмездной передачи Киеву дефектных ракет для систем ПВО С-300. Эту инициативу раскритиковал президент страны Румен Радев, отметивший, что необходимо сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных войск.