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Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 27.09.2023 (обновлено: 13:44 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/rybin-1898940441.html
Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме
Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме - РИА Новости, 27.09.2023
Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:42
2023-09-27T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валентин рыбин
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает в среду издание "Страна". "СБУ сообщила о подозрении известному украинскому адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в правительство Херсонской области. Также он "баллотировался" от "Единой России". Рыбина обвинили по статье "Коллаборационная деятельность", - сообщает издание в Telegram-канале. Как отмечает пресс-служба СБУ, сейчас Рыбин возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ. Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Ранее СМИ сообщали, что Рыбин защищал украинского оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму. Кроме того, на Рыбина на Украине ранее было возбуждено дело по статье "Государственная измена". Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html
https://ria.ru/20230606/sbu-1876497064.html
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в мире, украина, валентин рыбин, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валентин Рыбин, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме

СБУ заочно обвинила адвоката Валентина Рыбина в коллаборационизме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает в среду издание "Страна".
"СБУ сообщила о подозрении известному украинскому адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в правительство Херсонской области. Также он "баллотировался" от "Единой России". Рыбина обвинили по статье "Коллаборационная деятельность", - сообщает издание в Telegram-канале.
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12 мая, 16:46
Как отмечает пресс-служба СБУ, сейчас Рыбин возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ. Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Ранее СМИ сообщали, что Рыбин защищал украинского оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму. Кроме того, на Рыбина на Украине ранее было возбуждено дело по статье "Государственная измена".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалентин РыбинСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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