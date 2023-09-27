https://ria.ru/20230927/rybin-1898940441.html

Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме

Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме - РИА Новости, 27.09.2023

Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:42

2023-09-27T13:42

2023-09-27T13:44

специальная военная операция на украине

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валентин рыбин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает в среду издание "Страна". "СБУ сообщила о подозрении известному украинскому адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в правительство Херсонской области. Также он "баллотировался" от "Единой России". Рыбина обвинили по статье "Коллаборационная деятельность", - сообщает издание в Telegram-канале. Как отмечает пресс-служба СБУ, сейчас Рыбин возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ. Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Ранее СМИ сообщали, что Рыбин защищал украинского оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму. Кроме того, на Рыбина на Украине ранее было возбуждено дело по статье "Государственная измена". Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230512/boguslaev-1871360319.html

https://ria.ru/20230606/sbu-1876497064.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валентин рыбин, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр