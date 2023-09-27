Украина заочно обвинила известного адвоката в коллаборационизме
СБУ заочно обвинила адвоката Валентина Рыбина в коллаборационизме
Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме украинскому адвокату Валентину Рыбину, который ранее защищал украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, сообщает в среду издание "Страна".
"СБУ сообщила о подозрении известному украинскому адвокату Валентину Рыбину, который перешел на работу в правительство Херсонской области. Также он "баллотировался" от "Единой России". Рыбина обвинили по статье "Коллаборационная деятельность", - сообщает издание в Telegram-канале.
Как отмечает пресс-служба СБУ, сейчас Рыбин возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ. Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Ранее СМИ сообщали, что Рыбин защищал украинского оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которого на Украине подозревали в государственной измене и содействии терроризму. Кроме того, на Рыбина на Украине ранее было возбуждено дело по статье "Государственная измена".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.