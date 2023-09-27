https://ria.ru/20230927/rossiya-1898967527.html

Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Французский политолог Леруа получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023

Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:17

2023-09-27T15:17

2023-09-27T15:29

россия

владимир путин

гражданство

украина

львов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.Леруа также был наблюдателем на референдуме о вхождении в состав России ранее освобожденных территорий и наблюдателем на выборах.Также гражданство РФ получил филолог и переводчик Олег Цыбенко, родившийся 20 января 1957 года на Украине. Он уроженец Львова, автор исторических романов и стихов. Переводил на греческий язык произведения некоторых русских классиков, а произведения мировой литературы с древнегреческого, латинского, итальянского и других языков - на русский.

https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html

https://ria.ru/20230912/grazhdanstvo-1895729175.html

россия

украина

львов

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россия, владимир путин, гражданство, украина, львов