Рейтинг@Mail.ru
Французский политолог Леруа получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 27.09.2023 (обновлено: 15:29 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898967527.html
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Французский политолог Леруа получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:17
2023-09-27T15:29
россия
владимир путин
гражданство
украина
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898966810_0:117:1224:806_1920x0_80_0_0_3af540aee3acabf1cd0f4df9ddf80eb2.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.Леруа также был наблюдателем на референдуме о вхождении в состав России ранее освобожденных территорий и наблюдателем на выборах.Также гражданство РФ получил филолог и переводчик Олег Цыбенко, родившийся 20 января 1957 года на Украине. Он уроженец Львова, автор исторических романов и стихов. Переводил на греческий язык произведения некоторых русских классиков, а произведения мировой литературы с древнегреческого, латинского, итальянского и других языков - на русский.
https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html
https://ria.ru/20230912/grazhdanstvo-1895729175.html
россия
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898966810_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_2762bb690f7322260852f2b5dfa4a30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, гражданство, украина, львов
Россия, Владимир Путин, Гражданство, Украина, Львов
Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Француз Леруа, основатель фонда "Защитим детей Донбасса" получил гражданство РФ

© Emmanuel Leroy/VkontakteОснователь фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа
Основатель фонда Защитим детей Донбасса Эммануэль Марк Андре Леруа
© Emmanuel Leroy/Vkontakte
Основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.
Семен Бойков - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Австралийский казак" Семен Бойков получил российское гражданство
Вчера, 15:02
Леруа также был наблюдателем на референдуме о вхождении в состав России ранее освобожденных территорий и наблюдателем на выборах.
Также гражданство РФ получил филолог и переводчик Олег Цыбенко, родившийся 20 января 1957 года на Украине. Он уроженец Львова, автор исторических романов и стихов. Переводил на греческий язык произведения некоторых русских классиков, а произведения мировой литературы с древнегреческого, латинского, итальянского и других языков - на русский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин призвал "разбюрократить" получение гражданства для учившихся в России
12 сентября, 08:13
 
РоссияВладимир ПутинГражданствоУкраинаЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала