https://ria.ru/20230927/rossiya-1898967527.html
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Французский политолог Леруа получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2023
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:17
2023-09-27T15:17
2023-09-27T15:29
россия
владимир путин
гражданство
украина
львов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Французский политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" и основатель фонда "Защитим детей Донбасса" Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство, соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.Леруа также был наблюдателем на референдуме о вхождении в состав России ранее освобожденных территорий и наблюдателем на выборах.Также гражданство РФ получил филолог и переводчик Олег Цыбенко, родившийся 20 января 1957 года на Украине. Он уроженец Львова, автор исторических романов и стихов. Переводил на греческий язык произведения некоторых русских классиков, а произведения мировой литературы с древнегреческого, латинского, итальянского и других языков - на русский.
https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html
https://ria.ru/20230912/grazhdanstvo-1895729175.html
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россия, владимир путин, гражданство, украина, львов
Россия, Владимир Путин, Гражданство, Украина, Львов
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
Француз Леруа, основатель фонда "Защитим детей Донбасса" получил гражданство РФ