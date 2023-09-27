https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html

Ozon запустит в России онлайн-продажу автомобилей

Ozon запустит в России онлайн-продажу автомобилей - РИА Новости, 27.09.2023

Ozon запустит в России онлайн-продажу автомобилей

Ozon запускает в РФ пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей на своей площадке - в начале покупателям будут доступны машины китайской компании Chery,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:39

2023-09-27T13:39

2023-09-27T13:39

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ozon запускает в РФ пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей на своей площадке - в начале покупателям будут доступны машины китайской компании Chery, сообщает маркетплейс. "Компания Chery и маркетплейс Ozon запускают пилотный проект по онлайн-продаже автомобилей. К покупке будет доступен весь бензиновый модельный ряд марки Chery, а именно: кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max и седан бизнес-класса Arrizо 8. Автомобили ... будут отображаться в специальном разделе", - говорится в сообщении. Отмечается, что процесс приобретения машины не будет отличаться от покупки товаров других категорий. Менеджер дилерского центра, после того как клиент выбрал удобное ему время и место доставки, доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи. На первом этапе доставка на дом будет доступна жителям Московского региона, в дальнейшем компания планирует расширить географию проекта. При этом в Ozon также уточнили РИА Новости, что маркетплейс готов к сотрудничеству и с другими представительствами брендов и дилерскими центрами, которые рассматривают дополнительные каналы продаж. "Проект только стартовал, поэтому делать прогнозы пока рано. Но онлайн-продажи автомобилей в тренде, и мы надеемся, что клиенты Ozon будут заинтересованы в покупке", - добавили там. Кроме того, площадка пока не предлагает финансовые сервисы (рассрочку, кредиты), но не исключает возможности внедрить этот функционал в дальнейшем. "До этого момента онлайн-продажи автомобилей в России в реальности являлись гибридным форматом покупки, а именно заказом, бронированием. Уникальность партнерства Ozon и Chery заключается в возможности действительно приобрести автомобиль онлайн, оплатив его 100% стоимость, и получить по указанному адресу в указанное время. Мы осознаем, что к приобретению автомобиля в один клик готовы исключительные люди, но с развитием технологий и ходом времени их будет все больше и больше", - резюмировал замдиректора "Чери Автомобили Рус" Антон Ганжа.

https://ria.ru/20230927/rets-1898891488.html

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экономика, авто, россия, ozon