https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html

Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией

Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является сообщницей Азербайджана, что угрожает территориальной целостности Армении, являются... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:28

2023-09-27T13:28

2023-09-27T13:28

в мире

россия

азербайджан

мария захарова

франция

эммануэль макрон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является сообщницей Азербайджана, что угрожает территориальной целостности Армении, являются подстрекательством и провокацией Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Фантазер, что я могу сказать. Такое "завернуть" - нужно быть с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Макрона. "Это подстрекательство, в том числе. Это провокативная лексика и действия французских представителей, их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, имеющего своей целью восстановление мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы", - добавила официальный представитель МИД РФ. Она напомнила политику Парижа на африканском континенте, где он сначала заявляет о своих планах, дает обещания, а в критический момент даже покидает страны Африки, подставляя своих партнеров, ухудшая тем самым ситуацию в регионе.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, азербайджан, мария захарова, франция, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе