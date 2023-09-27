https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html
Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией
Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией - РИА Новости, 27.09.2023
Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является сообщницей Азербайджана, что угрожает территориальной целостности Армении, являются... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:28
2023-09-27T13:28
2023-09-27T13:28
в мире
россия
азербайджан
мария захарова
франция
эммануэль макрон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является сообщницей Азербайджана, что угрожает территориальной целостности Армении, являются подстрекательством и провокацией Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Фантазер, что я могу сказать. Такое "завернуть" - нужно быть с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Макрона. "Это подстрекательство, в том числе. Это провокативная лексика и действия французских представителей, их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, имеющего своей целью восстановление мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы", - добавила официальный представитель МИД РФ. Она напомнила политику Парижа на африканском континенте, где он сначала заявляет о своих планах, дает обещания, а в критический момент даже покидает страны Африки, подставляя своих партнеров, ухудшая тем самым ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, мария захарова, франция, эммануэль макрон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Франция, Эммануэль Макрон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе
Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией
Захарова: Париж провоцирует и подстрекает, говоря, что Москва — сообщница Баку
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является сообщницей Азербайджана, что угрожает территориальной целостности Армении, являются подстрекательством и провокацией Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Фантазер, что я могу сказать. Такое "завернуть" - нужно быть с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь", - сказала Захарова на брифинге, комментируя слова Макрона.
"Это подстрекательство, в том числе. Это провокативная лексика и действия французских представителей, их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, имеющего своей целью восстановление мира в регионе, а исключительно собственные политические интересы", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила политику Парижа на африканском континенте, где он сначала заявляет о своих планах, дает обещания, а в критический момент даже покидает страны Африки
, подставляя своих партнеров, ухудшая тем самым ситуацию в регионе.
Право на катастрофу: Россия должна Армении