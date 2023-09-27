https://ria.ru/20230927/raskol-1898852712.html

"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу

"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу - РИА Новости, 27.09.2023

"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу

Поставки украинского зерна и исчерпание арсеналов малых стран уже вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины, сообщил эксперт из Китайской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T02:10

2023-09-27T02:10

2023-09-27T06:55

специальная военная операция на украине

европа

украина

евросоюз

матеуш моравецкий

роберт фицо

словакия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставки украинского зерна и исчерпание арсеналов малых стран уже вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины, сообщил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times."Раскол по поводу поддержки Украины уже произошел в открытую", — заявил китайский аналитик.Чжан отметил, что страны Европы недовольны неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки и сокращением собственных военных запасов."Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины. Это означает, что военные возможности многих европейских государств уже на пределе из-за конфликта между Россией и Украиной", — заключил эксперт.Европейская комиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС. В ответ на это власти Словакии, Польши и Венгрии объявили, что продлят запрет в одностороннем порядке.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, так как вооружается сама. Во вторник лидер словацкой оппозиции, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подчеркнул плачевное состояние армии из-за поддержки Украины и пообещал прекратить ее в случае победы на выборах в парламент.

https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html

европа

украина

словакия

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европа, украина, евросоюз, матеуш моравецкий, роберт фицо, словакия