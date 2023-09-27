Рейтинг@Mail.ru
"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 27.09.2023 (обновлено: 06:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/raskol-1898852712.html
"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу
"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу - РИА Новости, 27.09.2023
"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу
Поставки украинского зерна и исчерпание арсеналов малых стран уже вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины, сообщил эксперт из Китайской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:10
2023-09-27T06:55
специальная военная операция на украине
европа
украина
евросоюз
матеуш моравецкий
роберт фицо
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1837:1033_1920x0_80_0_0_fa3d7db92bb2fba659ea8cc1bf5bf327.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставки украинского зерна и исчерпание арсеналов малых стран уже вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины, сообщил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times.&quot;Раскол по поводу поддержки Украины уже произошел в открытую&quot;, — заявил китайский аналитик.Чжан отметил, что страны Европы недовольны неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки и сокращением собственных военных запасов."Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины. Это означает, что военные возможности многих европейских государств уже на пределе из-за конфликта между Россией и Украиной", — заключил эксперт.Европейская комиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС. В ответ на это власти Словакии, Польши и Венгрии объявили, что продлят запрет в одностороннем порядке.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, так как вооружается сама. Во вторник лидер словацкой оппозиции, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подчеркнул плачевное состояние армии из-за поддержки Украины и пообещал прекратить ее в случае победы на выборах в парламент.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
европа
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791587565_0:0:1377:1033_1920x0_80_0_0_9c6c77d6ab099d3d390625bb37dc19bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, евросоюз, матеуш моравецкий, роберт фицо, словакия
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, Роберт Фицо, Словакия
"Они на пределе". В Китае рассказали, до чего Украина довела Европу

Global Times: зерновое эмбарго и нехватка оружия приводят к расколу в Европе

© Фото : Public DomainПольская самоходная гаубица AHS Krab,
Польская самоходная гаубица AHS Krab, - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Public Domain
Польская самоходная гаубица AHS Krab,. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставки украинского зерна и исчерпание арсеналов малых стран уже вызвали открытый раскол в Европе по поводу поддержки Украины, сообщил эксперт из Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью Global Times.
«

"Раскол по поводу поддержки Украины уже произошел в открытую", — заявил китайский аналитик.

Чжан отметил, что страны Европы недовольны неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки и сокращением собственных военных запасов.
"Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины. Это означает, что военные возможности многих европейских государств уже на пределе из-за конфликта между Россией и Украиной", — заключил эксперт.
Европейская комиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС. В ответ на это власти Словакии, Польши и Венгрии объявили, что продлят запрет в одностороннем порядке.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, так как вооружается сама. Во вторник лидер словацкой оппозиции, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подчеркнул плачевное состояние армии из-за поддержки Украины и пообещал прекратить ее в случае победы на выборах в парламент.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Без них хорошо": Польша сделала шокирующее заявление об Украине
25 сентября, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаЕвросоюзМатеуш МоравецкийРоберт ФицоСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала