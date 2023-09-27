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"Он боится". На Западе рассказали о страшном сценарии для Зеленского
"Он боится". На Западе рассказали о страшном сценарии для Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
"Он боится". На Западе рассказали о страшном сценарии для Зеленского
Украине может грозить раскол по корейскому сценарию, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T01:35
2023-09-27T01:35
2023-09-27T08:47
в мире
украина
корейский полуостров
киев
алексей арестович
алексей данилов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украине может грозить раскол по корейскому сценарию, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура."Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части", — написал Сэгура.Автор напомнил, что многие политики и аналитики высказывались о возможности корейского сценария для Киева, однако только в этом году она обрела реальные очертания. В частности, секретарь СНБ Украины Алексей Данилов говорил о том, что "Киеву предлагают корейский вариант".Пхеньян и Сеул формально находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894740939.html
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в мире, украина, корейский полуостров, киев, алексей арестович , алексей данилов
В мире, Украина, Корейский полуостров, Киев, Алексей Арестович , Алексей Данилов
"Он боится". На Западе рассказали о страшном сценарии для Зеленского
País: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию