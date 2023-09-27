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Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 27.09.2023 (обновлено: 17:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/rakety-1898972295.html
Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России
Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России - РИА Новости, 27.09.2023
Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России
Киевские власти попросили у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России, пишет британская газета Guardian со ссылкой на документ... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:28
2023-09-27T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
иран
сирия
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Киевские власти попросили у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России, пишет британская газета Guardian со ссылкой на документ украинского правительства, предоставленный странам G7 в августе.&quot;Среди предложений к действиям со стороны союзников — от которых они, скорее всего, воздержатся — ракетные удары по фабрикам, производящим дроны, в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации&quot;, — говорится в публикации.В документе Киев аргументирует свою позицию тем, что на заводах в России, а также в Иране и Сирии якобы производят дроны для спецоперации. Москва и Тегеран не раз опровергали подобные обвинения.Как пишет издание, украинская сторона выразила готовность нанести удары по объектам в этих странах, если партнеры поставят ВСУ необходимые средства поражения.В Киеве утверждают, что в применяемых российскими военными беспилотниках есть компоненты пяти европейских компаний. При этом в документе, представленном Украиной, не содержится обвинений в их адрес.
https://ria.ru/20230923/zayavleniya-1898257758.html
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в мире, украина, иран, сирия, россия, вооруженные силы украины, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Иран, Сирия, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, G7
Украина попросила у Запада ракеты для ударов по Ирану, Сирии и России

Guardian: Киев просит ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Киевские власти попросили у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России, пишет британская газета Guardian со ссылкой на документ украинского правительства, предоставленный странам G7 в августе.
«

"Среди предложений к действиям со стороны союзников — от которых они, скорее всего, воздержатся — ракетные удары по фабрикам, производящим дроны, в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в Российской Федерации", — говорится в публикации.

В документе Киев аргументирует свою позицию тем, что на заводах в России, а также в Иране и Сирии якобы производят дроны для спецоперации. Москва и Тегеран не раз опровергали подобные обвинения.
Как пишет издание, украинская сторона выразила готовность нанести удары по объектам в этих странах, если партнеры поставят ВСУ необходимые средства поражения.
В Киеве утверждают, что в применяемых российскими военными беспилотниках есть компоненты пяти европейских компаний. При этом в документе, представленном Украиной, не содержится обвинений в их адрес.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИранСирияРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОG7
 
 
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