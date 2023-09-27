https://ria.ru/20230927/putin-1898981269.html
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт - РИА Новости, 27.09.2023
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт
Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:46
2023-09-27T15:46
2023-09-27T16:47
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", - заявил Путин на совещании с правительством в среду."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент."У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, потом зарабатываете на внешнем. Работает же... Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее, большой разницы то нет. Надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал Путин на совещании с кабмином."Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он."Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230927/kachestvo-1898989451.html
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"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России
Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-09-27T15:46
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт
Путин: бензин нужно направлять вначале на внутренний рынок, потом уже на экспорт
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", - заявил Путин на совещании с правительством в среду.
"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент.
"У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, потом зарабатываете на внешнем. Работает же... Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее, большой разницы то нет. Надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал Путин на совещании с кабмином.
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"Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он.
"Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", - сказал Путин.
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