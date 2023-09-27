https://ria.ru/20230927/putin-1898981269.html

Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт

Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт - РИА Новости, 27.09.2023

Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт

Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:46

2023-09-27T15:46

2023-09-27T16:47

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", - заявил Путин на совещании с правительством в среду."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент."У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, потом зарабатываете на внешнем. Работает же... Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее, большой разницы то нет. Надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал Путин на совещании с кабмином."Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он."Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230927/kachestvo-1898989451.html

https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1898951662.html

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"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-09-27T15:46 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин