Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 27.09.2023 (обновлено: 16:47 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/putin-1898981269.html
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт - РИА Новости, 27.09.2023
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт
Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:46
2023-09-27T16:47
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин."Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", - заявил Путин на совещании с правительством в среду."Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент."У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, потом зарабатываете на внешнем. Работает же... Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее, большой разницы то нет. Надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал Путин на совещании с кабмином."Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он."Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230927/kachestvo-1898989451.html
https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1898951662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Меры приняты, а цены растут" – Путин о ситуации с топливом в России
Реакция на ситуацию с ценами на топливо в РФ должна быть более оперативной, с нефтяными компаниями нужно плотнее работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-09-27T15:46
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин призвал направлять бензин на внутренний рынок, потом уже на экспорт

Путин: бензин нужно направлять вначале на внутренний рынок, потом уже на экспорт

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут, а потребителю нужен результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен", - заявил Путин на совещании с правительством в среду.
"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали", - подчеркнул президент.
"У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, потом зарабатываете на внешнем. Работает же... Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но тем не менее, большой разницы то нет. Надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Путин: нельзя забывать о качестве продукции и услуг при уменьшении проверок
Вчера, 16:14
"Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен", - отметил он.
"Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Он прав". В Польше вспомнили о словах Путина из-за поступка Зеленского
Вчера, 14:26
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала