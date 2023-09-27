В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков
В Польше проверяют, участвовал ли Хунка в геноциде поляков во Львовской области
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка в геноциде поляков во Львовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
"Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой", - рассказал Лешкевич.
Он уточнил, что польские прокуроры "анализируют имеющиеся у них документы, проверяя, участвовал ли проживающий в Канаде украинский боец СС в преступлениях против поляков". Представитель ИПН пояснил, что украинцы из дивизии СС "Галичина" участвовали в феврале 1944 года в убийствах поляков в Гуте Пеняцкой.
Он напомнил, что следственный отдел ИПН ведет расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой. По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".
Польская сторона намерена обратиться за правовой помощью к Канаде и Украине. "Независимо от этих анализов прокурор предпримет действия, связанные с получением иностранной правовой помощи для получения информации, касающейся Хунки. Просьба будет направлена властям Канады", - сказал представитель ИНП. Лешкевич напомнил, что Хунка во время въезда в Канаду должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.
По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден.
Представитель ИНП добавил, что анализируются и другие направления архивных поисков, касающихся Хунки. "Возможно, информация о нем находится в украинских архивах. Недавно в рамках правовой помощи украинцы передали нам документы о преступлении в Гуте Пеняцкой. Документы следствия уже дополнены этими материалами", - сказал он.