Рейтинг@Mail.ru
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/proverka-1898863936.html
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков - РИА Новости, 27.09.2023
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков
Институт национальной памяти Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка в геноциде поляков во Львовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:34
2023-09-27T07:34
в мире
канада
польша
львовская область
владимир зеленский
иван демьянюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_44:0:602:314_1920x0_80_0_0_f138d1ed76619291f5913ed3fb5e37b2.jpg
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка в геноциде поляков во Львовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич. На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. "Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой", - рассказал Лешкевич. Он уточнил, что польские прокуроры "анализируют имеющиеся у них документы, проверяя, участвовал ли проживающий в Канаде украинский боец СС в преступлениях против поляков". Представитель ИПН пояснил, что украинцы из дивизии СС "Галичина" участвовали в феврале 1944 года в убийствах поляков в Гуте Пеняцкой. Он напомнил, что следственный отдел ИПН ведет расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой. По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки". Польская сторона намерена обратиться за правовой помощью к Канаде и Украине. "Независимо от этих анализов прокурор предпримет действия, связанные с получением иностранной правовой помощи для получения информации, касающейся Хунки. Просьба будет направлена властям Канады", - сказал представитель ИНП. Лешкевич напомнил, что Хунка во время въезда в Канаду должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям. По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден. Представитель ИНП добавил, что анализируются и другие направления архивных поисков, касающихся Хунки. "Возможно, информация о нем находится в украинских архивах. Недавно в рамках правовой помощи украинцы передали нам документы о преступлении в Гуте Пеняцкой. Документы следствия уже дополнены этими материалами", - сказал он.
https://ria.ru/20230927/kanada-1898849757.html
https://ria.ru/20230927/kanada-1898854318.html
https://ria.ru/20230926/kanada-1898836295.html
канада
польша
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898455324_113:0:532:314_1920x0_80_0_0_31461653b69b78d8070277e6dd371368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, польша, львовская область, владимир зеленский, иван демьянюк
В мире, Канада, Польша, Львовская область, Владимир Зеленский, Иван Демьянюк
В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков

В Польше проверяют, участвовал ли Хунка в геноциде поляков во Львовской области

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка в геноциде поляков во Львовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
На Западе скандал с украинским нацистом в Канаде описали двумя словами
03:09
"Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствия его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой", - рассказал Лешкевич.
Он уточнил, что польские прокуроры "анализируют имеющиеся у них документы, проверяя, участвовал ли проживающий в Канаде украинский боец СС в преступлениях против поляков". Представитель ИПН пояснил, что украинцы из дивизии СС "Галичина" участвовали в феврале 1944 года в убийствах поляков в Гуте Пеняцкой.
Он напомнил, что следственный отдел ИПН ведет расследование убийства около 800 польских граждан в Гуте Пеняцкой. По словам Лешкевича, целью анализа нескольких десятков томов дела является проверка того, "фигурирует ли в них имя Хунки".
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Посол призвал парламент Канады извиниться за чествование нациста
02:50
Польская сторона намерена обратиться за правовой помощью к Канаде и Украине. "Независимо от этих анализов прокурор предпримет действия, связанные с получением иностранной правовой помощи для получения информации, касающейся Хунки. Просьба будет направлена властям Канады", - сказал представитель ИНП. Лешкевич напомнил, что Хунка во время въезда в Канаду должен был предоставить информацию о себе иммиграционным властям.
По его словам, дело Хунки напоминает дело Ивана Демьянюка, украинского охранника в немецких концлагерях Треблинка, Собибор, Майданека, который после войны бежал в США, но спустя многие годы был депортирован в Германию и осужден.
Представитель ИНП добавил, что анализируются и другие направления архивных поисков, касающихся Хунки. "Возможно, информация о нем находится в украинских архивах. Недавно в рамках правовой помощи украинцы передали нам документы о преступлении в Гуте Пеняцкой. Документы следствия уже дополнены этими материалами", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Козел отпущения". МИД прокомментировал отставку спикера парламента Канады
Вчера, 22:02
 
В миреКанадаПольшаЛьвовская областьВладимир ЗеленскийИван Демьянюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала