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Два приморца умерли после уборки старого картофеля - РИА Новости, 27.09.2023
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05:41 27.09.2023 (обновлено: 05:58 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/proisshestvie-1898858779.html
Два приморца умерли после уборки старого картофеля
Два приморца умерли после уборки старого картофеля - РИА Новости, 27.09.2023
Два приморца умерли после уборки старого картофеля
Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже, где также хранился старый картофель, результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:41
2023-09-27T05:58
происшествия
владивосток
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже, где также хранился старый картофель, результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Приморского края. По информации прокуратуры, в полицию поступило сообщение о том, что в погребе гаража у дома № 21 по улице Гульбиновича во Владивостоке обнаружены два тела мужчин 1992 года рождения, "без видимых признаков насильственной смерти". "Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка, она поставлена на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Два приморца умерли после уборки старого картофеля

Два приморца умерли после уборки старого картофеля в гараже

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже, где также хранился старый картофель, результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Приморского края.
По информации прокуратуры, в полицию поступило сообщение о том, что в погребе гаража у дома № 21 по улице Гульбиновича во Владивостоке обнаружены два тела мужчин 1992 года рождения, "без видимых признаков насильственной смерти".
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"Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, она поставлена на контроль прокуратуры.
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