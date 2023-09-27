https://ria.ru/20230927/proisshestvie-1898858779.html

Два приморца умерли после уборки старого картофеля

Два приморца умерли после уборки старого картофеля - РИА Новости, 27.09.2023

Два приморца умерли после уборки старого картофеля

Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже, где также хранился старый картофель, результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T05:41

2023-09-27T05:41

2023-09-27T05:58

происшествия

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Два жителя Владивостока умерли после уборки в гараже, где также хранился старый картофель, результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, сообщает надзорное ведомство Приморского края. По информации прокуратуры, в полицию поступило сообщение о том, что в погребе гаража у дома № 21 по улице Гульбиновича во Владивостоке обнаружены два тела мужчин 1992 года рождения, "без видимых признаков насильственной смерти". "Предварительно установлено, что погибшие убирались в гараже, где в том числе хранился старый картофель. На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка, она поставлена на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html

https://ria.ru/20230926/shtraf-1898818030.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия