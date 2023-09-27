Рейтинг@Mail.ru
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 27.09.2023 (обновлено: 18:31 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/proekt-1899021133.html
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 27.09.2023
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма
Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, сообщил источник в РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:56
2023-09-27T18:31
госдума рф
россия
общество
александр жуков
петр толстой
анна кузнецова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, сообщил источник в Думе."Пленарное заседание 28 сентября… Об установлении уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма – первое чтение", - сказал журналистам источник в Госдуме.В понедельник первый вице-спикер ГД Александр Жуков сообщил, что Дума на неделе рассмотрит законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма. Комитет по госстроительству рекомендовал в понедельник принять в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма.Инициаторами проекта стали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова, депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.Изменения предполагается внести в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", наказываются сроком до пяти лет лишения свободы), пишут авторы законопроекта. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, общество, александр жуков, петр толстой, анна кузнецова
Госдума РФ, Россия, Общество, Александр Жуков, Петр Толстой, Анна Кузнецова
Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма

ГД в четверг рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, сообщил источник в Думе.
"Пленарное заседание 28 сентября… Об установлении уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма – первое чтение", - сказал журналистам источник в Госдуме.
В понедельник первый вице-спикер ГД Александр Жуков сообщил, что Дума на неделе рассмотрит законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма. Комитет по госстроительству рекомендовал в понедельник принять в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма.
Инициаторами проекта стали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова, депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.
Изменения предполагается внести в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", наказываются сроком до пяти лет лишения свободы), пишут авторы законопроекта. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
России нужны цензура и репрессии
28 июля, 08:00
 
Госдума РФРоссияОбществоАлександр ЖуковПетр ТолстойАнна Кузнецова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала