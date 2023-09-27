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Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма

Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 27.09.2023

Источник: ГД рассмотрит проект об ответственности за пропаганду экстремизма

Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, сообщил источник в РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:56

2023-09-27T17:56

2023-09-27T18:31

госдума рф

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общество

александр жуков

петр толстой

анна кузнецова

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма, сообщил источник в Думе."Пленарное заседание 28 сентября… Об установлении уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду экстремизма – первое чтение", - сказал журналистам источник в Госдуме.В понедельник первый вице-спикер ГД Александр Жуков сообщил, что Дума на неделе рассмотрит законопроект об ответственности до пяти лет за пропаганду экстремизма. Комитет по госстроительству рекомендовал в понедельник принять в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду идеологии экстремизма.Инициаторами проекта стали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова, депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.Изменения предполагается внести в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", наказываются сроком до пяти лет лишения свободы), пишут авторы законопроекта. Предлагается ввести уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html

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госдума рф, россия, общество, александр жуков, петр толстой, анна кузнецова