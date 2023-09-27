https://ria.ru/20230927/prigovor-1898998160.html

В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже

В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 27.09.2023

В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже

Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:45

2023-09-27T16:45

2023-09-27T16:54

происшествия

украина

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. "В Верховном суде республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже. Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде. Суд квалифицировал действия подсудимых по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отмечено в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230905/agent-1894383714.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, россия, республика крым