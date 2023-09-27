https://ria.ru/20230927/prigovor-1898998160.html
В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже
В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 27.09.2023
В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже
Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:45
2023-09-27T16:45
2023-09-27T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. "В Верховном суде республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже. Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде. Суд квалифицировал действия подсудимых по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отмечено в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, россия, республика крым
Происшествия, Украина, Россия, Республика Крым
В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины по обвинению в шпионаже
Двое граждан Украины осуждены в Крыму на 15 и 16 лет колонии за шпионаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Двое граждан Украины приговорены в Крыму к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
«
"В Верховном суде республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже. Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Суд квалифицировал действия подсудимых по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отмечено в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: в Ростове-на-Дону украинского агента осудили на 12 лет колонии