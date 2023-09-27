https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html

Осужденному за слив сведений о попутчиках Навального смягчили приговор

Осужденному за слив сведений о попутчиках Навального смягчили приговор - РИА Новости, 27.09.2023

Осужденному за слив сведений о попутчиках Навального смягчили приговор

Экс-полицейскому из Петербурга Константину Голубеву, осужденному на два года колонии общего режима за передачу данных пассажиров авиарейсов в 2020 году,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:44

2023-09-27T16:44

2023-09-27T16:44

происшествия

россия

германия

санкт-петербург

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Экс-полицейскому из Петербурга Константину Голубеву, осужденному на два года колонии общего режима за передачу данных пассажиров авиарейсов в 2020 году, предстоит отбывать срок в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Василеостровский районный суд Петербурга в марте приговорил Голубева к 2 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он, по данным СМИ, передал сведения о попутчиках Алексея Навального на авиарейсе "Томск - Москва", который состоялся 20 августа 2020 года, журналистке Baza Мяйле Мачюлите. "Апелляционная инстанция приговор изменила… назначив Голубеву 2 года лишения свободы в колонии-поселении", - сообщает пресс-служба. Райсуд установил, что Голубев в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями по Василеостровскому району Петербурга в период с 8 по 11 сентября 2020 года "из личной заинтересованности с целью поддержания дружеских отношений с М." с помощью своего сослуживца получил доступ к экрану компьютера, на котором отображались сведения в ПТК "Розыск-Магистраль". Отмечается, что сослуживец Голубева не знал, что это личная просьба, был уверен, что его коллега занимается сбором информации в интересах службы. Далее, как сообщала пресс-служба судов, Голубев "незаконно передал данные сведения М., которые составляют личную тайну граждан РФ, а именно сведения о персональных данных пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении лицом проездных документов". Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20230805/antonov-1888302183.html

https://ria.ru/20230913/obmen-1896039454.html

https://ria.ru/20230911/navalnyy-1895543423.html

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происшествия, россия, германия, санкт-петербург, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия