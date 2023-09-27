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Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе - РИА Новости, 27.09.2023
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16:28 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pridnestrove-1898992850.html
Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе
Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе - РИА Новости, 27.09.2023
Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе
Необходимо сохранить в Приднестровье миротворческую миссию, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:28
2023-09-27T16:28
в мире
молдавия
россия
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо сохранить в Приднестровье миротворческую миссию, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. "На территории ПМР осуществляется миротворческая миссии России совместно с миротворцами Молдовы и Приднестровья. Конечно, очень важный механизм Объединённого военного командования и Объединённой контрольной комиссии. Они ориентированы на работу посла России в том числе, и вы прикладываете немалые усилия, чтобы сохранить миротворческую миссию на берегах Днестра, а следовательно, сохранить мир", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Он также добавил, что с послом России в Молдавии налажено хорошее взаимодействий. "Самая главная задача — это мир. Ради него, в принципе, и стоит жить и ни в коем случае не допустить здесь возникновения тех или иных проблем", - отметил Красносельский. В свою очередь Васнецов подчеркнул, что регулярно встречается с главой ПМР и обсуждает вопросы приднестровского урегулирования. "Я как представитель президента Российской Федерации буду прикладывать максимальные усилия для того, чтобы содействовать основной задаче, и основная задача — это сохранение мира в данном регионе", - сказал Васнецов. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230914/pmr-1896348702.html
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в мире, молдавия, россия, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
Глава Приднестровья призвал сохранить миротворческую миссию в регионе

Красносельский: необходимо сохранить в Приднестровье миротворческую миссию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМиротворческий пост в городе Бендеры в Приднестровье
Миротворческий пост в городе Бендеры в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миротворческий пост в городе Бендеры в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Необходимо сохранить в Приднестровье миротворческую миссию, заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.
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"На территории ПМР осуществляется миротворческая миссии России совместно с миротворцами Молдовы и Приднестровья. Конечно, очень важный механизм Объединённого военного командования и Объединённой контрольной комиссии. Они ориентированы на работу посла России в том числе, и вы прикладываете немалые усилия, чтобы сохранить миротворческую миссию на берегах Днестра, а следовательно, сохранить мир", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
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Он также добавил, что с послом России в Молдавии налажено хорошее взаимодействий. "Самая главная задача — это мир. Ради него, в принципе, и стоит жить и ни в коем случае не допустить здесь возникновения тех или иных проблем", - отметил Красносельский.
В свою очередь Васнецов подчеркнул, что регулярно встречается с главой ПМР и обсуждает вопросы приднестровского урегулирования. "Я как представитель президента Российской Федерации буду прикладывать максимальные усилия для того, чтобы содействовать основной задаче, и основная задача — это сохранение мира в данном регионе", - сказал Васнецов.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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