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Эсеры предложили ввести в школах новый предмет - РИА Новости, 27.09.2023
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13:02 27.09.2023 (обновлено: 13:09 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
Эсеры предложили ввести в школах новый предмет
Эсеры предложили ввести в школах новый предмет - РИА Новости, 27.09.2023
Эсеры предложили ввести в школах новый предмет
"Справедливая Россия-За правду" предложила ввести в школах предмет "Важные дела", на которых дети могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:02
2023-09-27T13:09
общество
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия-За правду" предложила ввести в школах предмет "Важные дела", на которых дети могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов спецоперации, сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. "Мы предлагаем, а может сделать "Важные дела" в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", - сказал он журналистам. Также Миронов отметил, что по аналогии с Пушкинской картой эсеры предлагают сделать такую спортивную карту. "Еще одно предложение… вы знаете, что успешно работает Пушкинская карта… но если мы думаем о развитии спорта, а сейчас и секции платные, и покупка инвентаря довольно дорого, почему бы не ввести такую спортивную карту по аналогии с Пушкинской", - добавил депутат.
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общество, сергей миронов, россия
Общество, Сергей Миронов, Россия
Эсеры предложили ввести в школах новый предмет

Миронов сообщил о предложении ввести в школах предмет "Важные дела"

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия-За правду" предложила ввести в школах предмет "Важные дела", на которых дети могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов спецоперации, сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
«
"Мы предлагаем, а может сделать "Важные дела" в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации", - сказал он журналистам.
Также Миронов отметил, что по аналогии с Пушкинской картой эсеры предлагают сделать такую спортивную карту.
«
"Еще одно предложение… вы знаете, что успешно работает Пушкинская карта… но если мы думаем о развитии спорта, а сейчас и секции платные, и покупка инвентаря довольно дорого, почему бы не ввести такую спортивную карту по аналогии с Пушкинской", - добавил депутат.
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ОбществоСергей МироновРоссия
 
 
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