https://ria.ru/20230927/pozor-1898856649.html

Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины

Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины - РИА Новости, 27.09.2023

Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины

Немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:07

2023-09-27T04:07

2023-09-27T09:24

в мире

германия

украина

олаф шольц

анналена бербок

аугсбург

нюрнберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898856172_0:0:2513:1414_1920x0_80_0_0_bc0ac7cd1ad2b0a226455d23f8796acd.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине, об этом говорится в сюжете Spiegel.Несмотря на то что политики представляют разные партии, Шольц — партию социал-демократов, а Бербок — "Зеленых", немцы встретили их с одинаковым недовольством."Оскорбления, крики "б-у-у" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", — рассказали в материале.Разгневанные граждане обвинили Шольца в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд."Смена декораций. Предвыборное выступление Анналены Бербок в Аугсбурге. "Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", — заявил ведущий.Местные жители призвали Бербок "свалить отсюда" и обвинили "зеленых" в военных поставках на Украину.Журналисты пришли к выводу, что политикам остается лишь делать "хорошую мину на лице" и идти дальше.Ранее опрос института Insa показал, что число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230926/terrakty-1898770554.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html

германия

украина

аугсбург

нюрнберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, аугсбург, нюрнберг