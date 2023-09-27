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Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины - РИА Новости, 27.09.2023
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04:07 27.09.2023 (обновлено: 09:24 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/pozor-1898856649.html
Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины
Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины - РИА Новости, 27.09.2023
Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины
Немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:07
2023-09-27T09:24
в мире
германия
украина
олаф шольц
анналена бербок
аугсбург
нюрнберг
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине, об этом говорится в сюжете Spiegel.Несмотря на то что политики представляют разные партии, Шольц — партию социал-демократов, а Бербок — "Зеленых", немцы встретили их с одинаковым недовольством."Оскорбления, крики "б-у-у" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", — рассказали в материале.Разгневанные граждане обвинили Шольца в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд."Смена декораций. Предвыборное выступление Анналены Бербок в Аугсбурге. "Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", — заявил ведущий.Местные жители призвали Бербок "свалить отсюда" и обвинили "зеленых" в военных поставках на Украину.Журналисты пришли к выводу, что политикам остается лишь делать "хорошую мину на лице" и идти дальше.Ранее опрос института Insa показал, что число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230926/terrakty-1898770554.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, аугсбург, нюрнберг
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Аугсбург, Нюрнберг
Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины

Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки оружия Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Немцы освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок во время предвыборного турне по стране на фоне проблем, возникших из-за помощи Украине, об этом говорится в сюжете Spiegel.
Несмотря на то что политики представляют разные партии, Шольц — партию социал-демократов, а Бербок — "Зеленых", немцы встретили их с одинаковым недовольством.
"Оскорбления, крики "б-у-у" и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга", — рассказали в материале.
Разгневанные граждане обвинили Шольца в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся призвал отправить немецкое правительство в отставку, а его членов под суд.
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"Смена декораций. Предвыборное выступление Анналены Бербок в Аугсбурге. "Зеленые" к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, не способно изменить это", — заявил ведущий.
Местные жители призвали Бербок "свалить отсюда" и обвинили "зеленых" в военных поставках на Украину.
Журналисты пришли к выводу, что политикам остается лишь делать "хорошую мину на лице" и идти дальше.
Ранее опрос института Insa показал, что число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцАнналена БербокАугсбургНюрнберг
 
 
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