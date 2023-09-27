https://ria.ru/20230927/pozhar-1899046312.html

В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар

В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар - РИА Новости, 27.09.2023

В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар

Силы безопасности Иракского Курдистана по указанию федеральных властей задержали в среду владельца зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания, где... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:48

2023-09-27T19:48

2023-09-27T19:48

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана по указанию федеральных властей задержали в среду владельца зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания, где произошел сильный пожар, унесший жизни около сотни гостей на свадьбе, сообщило Иракское агентство новостей INA. "Федеральное министерство внутренних дел выдало ордер на арест ряда людей, включая владельца зала Самира Сулеймана Каруме Раво Асо. После получения ордера наши силы в Совете безопасности Курдистана в Эрбиле задержали владельца зала и передали его министерству внутренних дел федерального правительства Ирака", - отмечается в сообщении. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на МВД Ирака ранее, что многие люди погибли из-за закрытых аварийных выходов из помещения, где проходила свадьба и собрались не менее тысячи гостей. Один из приглашенных разместил в социальных сетях видео со свадебного торжества, где видно, как от напольной пиротехники загорелся балдахин на потолке по центру зала, в котором было тесно от столов с едой. Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. Во время операции по спасению пострадавших от пожара погибли два спасателя из христианской общины Ирака 50-й бригады Сил народного ополчения - Асим Беллю и Саргон Анто Шарм. Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898959558.html

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в мире, иракский курдистан, ирак, курдистан (иран)