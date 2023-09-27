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В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар - РИА Новости, 27.09.2023
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19:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pozhar-1899046312.html
В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар
В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар - РИА Новости, 27.09.2023
В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар
Силы безопасности Иракского Курдистана по указанию федеральных властей задержали в среду владельца зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания, где... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:48
2023-09-27T19:48
в мире
иракский курдистан
ирак
курдистан (иран)
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана по указанию федеральных властей задержали в среду владельца зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания, где произошел сильный пожар, унесший жизни около сотни гостей на свадьбе, сообщило Иракское агентство новостей INA. "Федеральное министерство внутренних дел выдало ордер на арест ряда людей, включая владельца зала Самира Сулеймана Каруме Раво Асо. После получения ордера наши силы в Совете безопасности Курдистана в Эрбиле задержали владельца зала и передали его министерству внутренних дел федерального правительства Ирака", - отмечается в сообщении. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на МВД Ирака ранее, что многие люди погибли из-за закрытых аварийных выходов из помещения, где проходила свадьба и собрались не менее тысячи гостей. Один из приглашенных разместил в социальных сетях видео со свадебного торжества, где видно, как от напольной пиротехники загорелся балдахин на потолке по центру зала, в котором было тесно от столов с едой. Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. Во время операции по спасению пострадавших от пожара погибли два спасателя из христианской общины Ирака 50-й бригады Сил народного ополчения - Асим Беллю и Саргон Анто Шарм. Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
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в мире, иракский курдистан, ирак, курдистан (иран)
В мире, Иракский Курдистан, Ирак, Курдистан (Иран)
В Ираке задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар

INA: в Курдистане задержали владельца свадебного зала, в котором произошел пожар

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDIПожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара
Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Силы безопасности Иракского Курдистана по указанию федеральных властей задержали в среду владельца зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания, где произошел сильный пожар, унесший жизни около сотни гостей на свадьбе, сообщило Иракское агентство новостей INA.
"Федеральное министерство внутренних дел выдало ордер на арест ряда людей, включая владельца зала Самира Сулеймана Каруме Раво Асо. После получения ордера наши силы в Совете безопасности Курдистана в Эрбиле задержали владельца зала и передали его министерству внутренних дел федерального правительства Ирака", - отмечается в сообщении.
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
Вчера, 14:52
Телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на МВД Ирака ранее, что многие люди погибли из-за закрытых аварийных выходов из помещения, где проходила свадьба и собрались не менее тысячи гостей. Один из приглашенных разместил в социальных сетях видео со свадебного торжества, где видно, как от напольной пиротехники загорелся балдахин на потолке по центру зала, в котором было тесно от столов с едой.
Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. Во время операции по спасению пострадавших от пожара погибли два спасателя из христианской общины Ирака 50-й бригады Сил народного ополчения - Асим Беллю и Саргон Анто Шарм.
Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
Пожар на свадьбе в Ираке
© AFP 2023 / SAFIN HAMID

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

Раненный мужчина возле места пожара в помещении для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8
© AP Photo

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

Медицинский персонал доставляет раненого в больницу в Хамдании, провинция Найнава, Ирак

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Там находилось около тысячи гостей.

Люди проходят мимо помещения для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

При возгорании обрушилась крыша.

Пожарный осматривает повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8
© AP Photo

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8
© AP Photo

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8
© AP Photo / Farid Abdulwahed

В связи с пожаром задержаны девять человек.

Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8
 
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