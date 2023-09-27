Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео

ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Пожар на праздновании свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с потолка нарядный балдахин, следует из видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы. На видео видно, как в центре тесно уставленного столами с едой зала горят напольные фейерверки, от которых огонь внезапно перекидывается на бахрому свисавшего над этим местом балдахина, после чего он мгновенно распространяется по украшению под потолком. Ранее глава пресс-службы сил безопасности Ирака Саад Моан заявил, что, согласно предварительным данным расследования пожара, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций. Как сообщил пресс-офис главы правительства Ирака в заявлении для прессы, премьер-министр Мухаммед ас-Судани в этой связи распорядился провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Он велел сотрудникам пожарной службы проверить все помещения в общественных местах, в том числе, в кафе, ресторанах, гостиницах, залах для проведения мероприятий, на соответствие противопожарным инструкциям. Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. По информации иракских СМИ, на свадьбе присутствовали не менее тысячи гостей. Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Пожар на праздновании свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с потолка нарядный балдахин, следует из видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы.
На видео видно, как в центре тесно уставленного столами с едой зала горят напольные фейерверки, от которых огонь внезапно перекидывается на бахрому свисавшего над этим местом балдахина, после чего он мгновенно распространяется по украшению под потолком.
Ранее глава пресс-службы сил безопасности Ирака Саад Моан заявил, что, согласно предварительным данным расследования пожара, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций.
Как сообщил пресс-офис главы правительства Ирака в заявлении для прессы, премьер-министр Мухаммед ас-Судани в этой связи распорядился провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Он велел сотрудникам пожарной службы проверить все помещения в общественных местах, в том числе, в кафе, ресторанах, гостиницах, залах для проведения мероприятий, на соответствие противопожарным инструкциям.
Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. По информации иракских СМИ, на свадьбе присутствовали не менее тысячи гостей.
Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
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