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Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео - РИА Новости, 27.09.2023
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14:52 27.09.2023
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Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео - РИА Новости, 27.09.2023
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
Пожар на праздновании свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:52
2023-09-27T14:52
в мире
ирак
найнава (мухафаза)
мосул
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Пожар на праздновании свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с потолка нарядный балдахин, следует из видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы. На видео видно, как в центре тесно уставленного столами с едой зала горят напольные фейерверки, от которых огонь внезапно перекидывается на бахрому свисавшего над этим местом балдахина, после чего он мгновенно распространяется по украшению под потолком. Ранее глава пресс-службы сил безопасности Ирака Саад Моан заявил, что, согласно предварительным данным расследования пожара, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций. Как сообщил пресс-офис главы правительства Ирака в заявлении для прессы, премьер-министр Мухаммед ас-Судани в этой связи распорядился провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Он велел сотрудникам пожарной службы проверить все помещения в общественных местах, в том числе, в кафе, ресторанах, гостиницах, залах для проведения мероприятий, на соответствие противопожарным инструкциям. Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. По информации иракских СМИ, на свадьбе присутствовали не менее тысячи гостей. Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
ирак
найнава (мухафаза)
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РИА Новости
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в мире, ирак, найнава (мухафаза), мосул
В мире, Ирак, Найнава (мухафаза), Мосул
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео

На свадьбе в Ираке балдахин на потолке загорелся из-за пиротехники в зале

© AP PhotoМесто пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo
Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Пожар на праздновании свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака возник из-за того, что огонь от установленной в зале пиротехники переместился на свисавший с потолка нарядный балдахин, следует из видеозаписи, распространенной в социальных сетях одним из гостей свадьбы.
На видео видно, как в центре тесно уставленного столами с едой зала горят напольные фейерверки, от которых огонь внезапно перекидывается на бахрому свисавшего над этим местом балдахина, после чего он мгновенно распространяется по украшению под потолком.
Ранее глава пресс-службы сил безопасности Ирака Саад Моан заявил, что, согласно предварительным данным расследования пожара, огонь вспыхнул не из-за умышленных действий, а по причине пренебрежения противопожарными мерами и наличия в помещении легковоспламеняющихся декораций.
Как сообщил пресс-офис главы правительства Ирака в заявлении для прессы, премьер-министр Мухаммед ас-Судани в этой связи распорядился провести тщательное расследование, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Он велел сотрудникам пожарной службы проверить все помещения в общественных местах, в том числе, в кафе, ресторанах, гостиницах, залах для проведения мероприятий, на соответствие противопожарным инструкциям.
Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в зале свадебных торжеств восточнее Мосула. МВД привел данные о 93 погибших и сотне пострадавших. По информации иракских СМИ, на свадьбе присутствовали не менее тысячи гостей.
Премьер-министр объявил в Ираке трёхдневный траур по жертвам трагедии, который начнётся с четверга. Власти провинции Найнава, где произошёл пожар, сделали траур семидневным. Он начнётся с минуты молчания в память о погибших во всех госучреждениях провинции.
Пожар на свадьбе в Ираке
© AFP 2023 / SAFIN HAMID

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

Раненный мужчина возле места пожара в помещении для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8
© AP Photo

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

Медицинский персонал доставляет раненого в больницу в Хамдании, провинция Найнава, Ирак

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Там находилось около тысячи гостей.

Люди проходят мимо помещения для проведения свадебных торжеств в районе Хамдания, провинция Найнава, где случился пожар

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

При возгорании обрушилась крыша.

Пожарный осматривает повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8
© AP Photo

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

Пожарные осматривают повреждения в зале для проведения свадебных мероприятий в Каракоше, также известном как Хамдания после пожара

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8
© AP Photo

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

Место пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8
© AP Photo / Farid Abdulwahed

В связи с пожаром задержаны девять человек.

Люди собираются на месте пожара в районе Хамдания, провинция Найнава, Ирак

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8

В городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар.

© AFP 2023 / SAFIN HAMID
1 из 8

По предварительным сведениям, он начался из-за запуска фейерверков в закрытом помещении, где не соблюдались правила противопожарной безопасности.

© AP Photo
2 из 8

Там находилось около тысячи гостей.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
3 из 8

При возгорании обрушилась крыша.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
4 из 8

По данным МВД Ирака, при пожаре погибли 93 человека, еще сто пострадали.

© AP Photo
5 из 8

Организация Красного Полумесяца Ирака сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали от огня и дыма.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
6 из 8

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил, что погибли 113 человек, но эта цифра не окончательная.

© AP Photo
7 из 8

В связи с пожаром задержаны девять человек.

© AP Photo / Farid Abdulwahed
8 из 8
 
В миреИракНайнава (мухафаза)Мосул
 
 
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