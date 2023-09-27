https://ria.ru/20230927/povrezhdeniya-1898868217.html

В Днепропетровской области получили повреждения газопроводы и ЛЭП

В Днепропетровской области получили повреждения газопроводы и ЛЭП - РИА Новости, 27.09.2023

В Днепропетровской области получили повреждения газопроводы и ЛЭП

Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:35

2023-09-27T08:35

2023-09-27T08:35

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале о повреждении нескольких газопроводов и линии электропередачи в Никопольском районе в результате взрывов. Лысак написал в своем Telegram-канале об ударе по Никопольскому району, в результате чего "повреждены линия электропередачи, газопроводы, четыре хозяйственные постройки, одна была уничтожена до основания". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/vzryvy-1898844471.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область