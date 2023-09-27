https://ria.ru/20230927/potrebiteli-1898906851.html

Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг

Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг - РИА Новости, 27.09.2023

Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг

Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:54

2023-09-27T11:54

2023-09-27T11:54

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС. "Очевидно, что спрос на отечественные товары растет и будет расти. В связи с этим ценообразование очень важный фактор. Наши потребители должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. ФАС в этом смысле барьер к недобросовестности", - сказал он.

https://ria.ru/20230922/tseny-1897959346.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, экономика