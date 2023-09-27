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Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг - РИА Новости, 27.09.2023
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг
Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:54
2023-09-27T11:54
2023-09-27T11:54
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС. "Очевидно, что спрос на отечественные товары растет и будет расти. В связи с этим ценообразование очень важный фактор. Наши потребители должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. ФАС в этом смысле барьер к недобросовестности", - сказал он.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, экономика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг
Мишустин поручил ФАС защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг