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Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг - РИА Новости, 27.09.2023
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11:54 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/potrebiteli-1898906851.html
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг - РИА Новости, 27.09.2023
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг
Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:54
2023-09-27T11:54
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС. "Очевидно, что спрос на отечественные товары растет и будет расти. В связи с этим ценообразование очень важный фактор. Наши потребители должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. ФАС в этом смысле барьер к недобросовестности", - сказал он.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, экономика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг

Мишустин поручил ФАС защитить потребителей от недобросовестных товаров и услуг

© Pixabay / Tom GlodОвощной отдел в супермаркете
Овощной отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Pixabay / Tom Glod
Овощной отдел в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спрос на российские товары будет расти, потребители должны быть защищены от недобросовестных товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФАС.
"Очевидно, что спрос на отечественные товары растет и будет расти. В связи с этим ценообразование очень важный фактор. Наши потребители должны быть надежно защищены от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. ФАС в этом смысле барьер к недобросовестности", - сказал он.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Михаил МишустинЭкономика
 
 
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