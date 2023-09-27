https://ria.ru/20230927/potoki-1898938165.html

В Кремле прокомментировали заявления Херша о терактах на "Северных потоках"

В Кремле прокомментировали заявления Херша о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.09.2023

В Кремле прокомментировали заявления Херша о терактах на "Северных потоках"

Информация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" в основе своей совпадает с той, что есть у российских спецслужб, заявил... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:38

2023-09-27T13:38

2023-09-27T14:02

сша

великобритания

сеймур херш

джо байден

северный поток — 2

северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Информация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" в основе своей совпадает с той, что есть у российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду во время общения с журналистами."Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы. Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован США, Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту"", - заявил Песков.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html

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сша, великобритания, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток