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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении свыше 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:27

2023-09-27T15:27

2023-09-27T15:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении свыше 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 и диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область