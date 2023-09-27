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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении свыше 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:27
2023-09-27T15:27
2023-09-27T15:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении свыше 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 и диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 45 военных на Херсонском направлении