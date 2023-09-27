https://ria.ru/20230927/posol-1898890082.html
Посол Франции покинул Нигер
Посол Франции покинул Нигер - РИА Новости, 27.09.2023
Посол Франции покинул Нигер
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Нигер и направляется в Париж, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет африканской республики и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:46
2023-09-27T10:46
2023-09-27T13:00
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нигер
переворот в нигере — 2023
париж
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Нигер и направляется в Париж, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Военный совет африканской республики и источники."Военный совет Нигера подтверждает отъезд посла Франции в Чад", — говорится в сообщении.Из Чада посол сразу же отправился в Париж, добавил телеканал.В конце июля в Нигере произошел государственный переворот — военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Большинство западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили действия мятежников, а в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в республику.Затем новые власти Нигера потребовали вывода французских войск и отъезда посла. Париж неоднократно заявлял, что не признает эти требования, и призывал немедленно освободить Базума. Тем не менее 24 сентября президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж отзывает посла и весь персонал посольства в Ниамее.Нигер как бывшая французская колония оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, он располагает богатыми запасами урана, от поставок которого зависит Франция — по информации СМИ, из Нигера идет от 15 до 17 процентов сырья для французских АЭС. Сейчас в африканской республике дислоцированы полторы тысячи французских военных.
https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html
https://ria.ru/20230924/niger-1898362233.html
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в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023, париж
В мире, Франция, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Париж
Посол Франции покинул Нигер
Al-Arabiya: посол Франции покинул Нигер и направился в Париж