https://ria.ru/20230927/poshlina-1898978746.html

Правительство предложило меры для долгосрочной балансировки рынка топлива

Правительство предложило меры для долгосрочной балансировки рынка топлива - РИА Новости, 27.09.2023

Правительство предложило меры для долгосрочной балансировки рынка топлива

Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе корректировку демпфера, повышение... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:40

2023-09-27T15:40

2023-09-27T16:14

экономика

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива предлагает ряд дополнительных мер, в том числе корректировку демпфера, повышение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков до 50 тысяч рублей с тонны, также возможен полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено, сообщил вице-премьер Александр Новак."Чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер. Первое - это корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября. Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Второе - ограничение так называемого "серого" экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Это касается в первую очередь повышения заградительной пошлины для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перекупки и поставки на экспорт. То есть мы повысим заградительную пошлину с 20 тысяч до 50 тысяч рублей", - добавил Новак."Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

россия

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экономика, россия, александр новак, владимир путин