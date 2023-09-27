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Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц - РИА Новости, 27.09.2023
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12:22 27.09.2023 (обновлено: 14:48 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/porog-1898913546.html
Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц
Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц - РИА Новости, 27.09.2023
Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:22
2023-09-27T14:48
экономика
россия
алексей оверчук
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000 евро до 1 апреля 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук. Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц - 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эта норма действует до 1 октября. Ранее в сентябре Оверчук говорил журналистам, что решение по порогу беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физлицами будет принято на заседание ЕЭК 27 сентября. "В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года", - сказал Оверчук.Как позже в среду разъяснила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, речь идет и об интернет-торговле, и о товарах для личного пользования, ввозимых багажом всеми видами транспорта (кроме воздушного).Если стоимость товаров превышает 1000 евро или ее вес составляет более 31 килограмм, необходимо будет заплатить пошлину в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм; для товаров, ввозимых багажом, 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.Ранее в материалах к проекту федерального бюджета отмечалось, что кабмин РФ готов поддержать продление повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС еще на полгода - до 1 апреля 2024 года.
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экономика, россия, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Алексей Оверчук, Евразийская экономическая комиссия
Совет ЕЭК продлил повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц

Совет ЕЭК продлил до 1 апреля повышенный порог беспошлинной торговли для физлиц

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЕАЭС
ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении действия повышенного порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физлиц на уровне 1000 евро до 1 апреля 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.
Сейчас в ЕАЭС действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц - 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эта норма действует до 1 октября. Ранее в сентябре Оверчук говорил журналистам, что решение по порогу беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС физлицами будет принято на заседание ЕЭК 27 сентября.
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"В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года", - сказал Оверчук.
Как позже в среду разъяснила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, речь идет и об интернет-торговле, и о товарах для личного пользования, ввозимых багажом всеми видами транспорта (кроме воздушного).
Если стоимость товаров превышает 1000 евро или ее вес составляет более 31 килограмм, необходимо будет заплатить пошлину в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм; для товаров, ввозимых багажом, 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.
Ранее в материалах к проекту федерального бюджета отмечалось, что кабмин РФ готов поддержать продление повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров физлицами в ЕАЭС еще на полгода - до 1 апреля 2024 года.
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