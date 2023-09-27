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Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем - РИА Новости, 27.09.2023
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Надежные люди
 
19:30 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/pomosch-1899041820.html
Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем
Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем - РИА Новости, 27.09.2023
Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем
Три тысячи тонн картофеля отправили из Брянской области жителям ЛНР, в общей сложности в новый регион страны доставят 150 фур брянского картофеля, сообщила... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:30
2023-09-27T19:30
надежные люди
брянская область
луганск
александр сидякин
александр богомаз
единая россия
луганская народная республика
ассоциация международных автомобильных перевозчиков
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Три тысячи тонн картофеля отправили из Брянской области жителям ЛНР, в общей сложности в новый регион страны доставят 150 фур брянского картофеля, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". Уточняется, что гуманитарный груз привезут в Луганск, откуда распределят по населенным пунктам, в том числе в подшефную Брянской области Брянку. "Мы помогаем нашим военным, делаем все, что нужно для нашей общей Победы. И, конечно, помогаем жителям новых регионов. В этот раз к гуманитарной миссии "Единой России" присоединилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, поддержала инициативу передать эту гуманитарную помощь", – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что участие в отправке груза принял глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. Он поблагодарил жителей Брянской области, сельхозпроизводителей и волонтеров за внимание к жителям новых регионов. "Этой помощи хватит не только чтобы накормить десятки тысяч школьников и воспитанников детских садов ЛНР. Ее хватит, чтобы закрыть потребности жителей наиболее пострадавших территорий. Разрушен север ЛНР – Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Золотое. Там пока нет сельхозпроизводителей. И эта помощь – большое подспорье для людей", – цитирует пресс-служба партии слова Сидякина.
https://ria.ru/20230927/pomosch-1899007153.html
брянская область
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брянская область, луганск, александр сидякин, александр богомаз, единая россия, луганская народная республика, ассоциация международных автомобильных перевозчиков, общество
Надежные люди, Брянская область, Луганск, Александр Сидякин, Александр Богомаз, Единая Россия, Луганская Народная Республика, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Общество
Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем

Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с тремя тысячами тонн картофеля

© Pixabay / FotoRainКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Pixabay / FotoRain
Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Три тысячи тонн картофеля отправили из Брянской области жителям ЛНР, в общей сложности в новый регион страны доставят 150 фур брянского картофеля, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Уточняется, что гуманитарный груз привезут в Луганск, откуда распределят по населенным пунктам, в том числе в подшефную Брянской области Брянку.
"Мы помогаем нашим военным, делаем все, что нужно для нашей общей Победы. И, конечно, помогаем жителям новых регионов. В этот раз к гуманитарной миссии "Единой России" присоединилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, поддержала инициативу передать эту гуманитарную помощь", – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что участие в отправке груза принял глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. Он поблагодарил жителей Брянской области, сельхозпроизводителей и волонтеров за внимание к жителям новых регионов.
"Этой помощи хватит не только чтобы накормить десятки тысяч школьников и воспитанников детских садов ЛНР. Ее хватит, чтобы закрыть потребности жителей наиболее пострадавших территорий. Разрушен север ЛНР – Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Золотое. Там пока нет сельхозпроизводителей. И эта помощь – большое подспорье для людей", – цитирует пресс-служба партии слова Сидякина.
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Надежные людиБрянская областьЛуганскАлександр СидякинАлександр БогомазЕдиная РоссияЛуганская Народная РеспубликаАссоциация международных автомобильных перевозчиковОбщество
 
 
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