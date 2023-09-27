https://ria.ru/20230927/pomosch-1899041820.html

Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем

Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем - РИА Новости, 27.09.2023

Брянская область отправит жителям ЛНР 150 фур с картофелем

Три тысячи тонн картофеля отправили из Брянской области жителям ЛНР, в общей сложности в новый регион страны доставят 150 фур брянского картофеля, сообщила... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:30

2023-09-27T19:30

2023-09-27T19:30

надежные люди

брянская область

луганск

александр сидякин

александр богомаз

единая россия

луганская народная республика

ассоциация международных автомобильных перевозчиков

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Три тысячи тонн картофеля отправили из Брянской области жителям ЛНР, в общей сложности в новый регион страны доставят 150 фур брянского картофеля, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". Уточняется, что гуманитарный груз привезут в Луганск, откуда распределят по населенным пунктам, в том числе в подшефную Брянской области Брянку. "Мы помогаем нашим военным, делаем все, что нужно для нашей общей Победы. И, конечно, помогаем жителям новых регионов. В этот раз к гуманитарной миссии "Единой России" присоединилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, поддержала инициативу передать эту гуманитарную помощь", – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что участие в отправке груза принял глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. Он поблагодарил жителей Брянской области, сельхозпроизводителей и волонтеров за внимание к жителям новых регионов. "Этой помощи хватит не только чтобы накормить десятки тысяч школьников и воспитанников детских садов ЛНР. Ее хватит, чтобы закрыть потребности жителей наиболее пострадавших территорий. Разрушен север ЛНР – Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Золотое. Там пока нет сельхозпроизводителей. И эта помощь – большое подспорье для людей", – цитирует пресс-служба партии слова Сидякина.

https://ria.ru/20230927/pomosch-1899007153.html

брянская область

луганск

луганская народная республика

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брянская область, луганск, александр сидякин, александр богомаз, единая россия, луганская народная республика, ассоциация международных автомобильных перевозчиков, общество