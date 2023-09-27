https://ria.ru/20230927/podarok-1899014107.html

В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине

В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине - РИА Новости, 27.09.2023

В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине

Поставками танков Abrams США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эти машины уничтожат на Украине, заявил бывший... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:32

2023-09-27T17:32

2023-09-27T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

скотт риттер

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставками танков Abrams США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эти машины уничтожат на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. <…> Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого", — сказал он.По словам военного, новые поставки натовской техники не смогут повлиять на ситуацию на театре военных действий. Белый дом сильно недооценивает потенциал российской армии, полагая, что ей нечего противопоставить американскому "волшебному оружию", добавил Риттер."Лучший исход, на который мы можем рассчитывать, — это замороженный конфликт, и мы пытаемся играть вничью, но России это не нужно, они идут только к победе", — заключил он.В понедельник, 25 сентября, президент Джо Байден заявил, что первые Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу, первая партия, по данным СМИ, будет состоять из десяти машин. Кроме того, Пентагон объявлял о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.Как отмечал Владимир Путин, и немецкие танки Leopard, и американские БМП Bradley, которыми Запад вооружил Киев для контрнаступления, прекрасно горят.

https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html

https://ria.ru/20230927/vsu-1898962454.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир путин, скотт риттер, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины