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В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 27.09.2023 (обновлено: 18:49 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/podarok-1899014107.html
В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине
В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине - РИА Новости, 27.09.2023
В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине
Поставками танков Abrams США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эти машины уничтожат на Украине, заявил бывший... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:32
2023-09-27T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
скотт риттер
джо байден
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставками танков Abrams США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эти машины уничтожат на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. &lt;…&gt; Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого", — сказал он.По словам военного, новые поставки натовской техники не смогут повлиять на ситуацию на театре военных действий. Белый дом сильно недооценивает потенциал российской армии, полагая, что ей нечего противопоставить американскому "волшебному оружию", добавил Риттер."Лучший исход, на который мы можем рассчитывать, — это замороженный конфликт, и мы пытаемся играть вничью, но России это не нужно, они идут только к победе", — заключил он.В понедельник, 25 сентября, президент Джо Байден заявил, что первые Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу, первая партия, по данным СМИ, будет состоять из десяти машин. Кроме того, Пентагон объявлял о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.Как отмечал Владимир Путин, и немецкие танки Leopard, и американские БМП Bradley, которыми Запад вооружил Киев для контрнаступления, прекрасно горят.
https://ria.ru/20230927/vsu-1898993925.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, скотт риттер, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США пришли в шок от неожиданного "подарка" Путину на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия сможет показать всему миру горящие танки Abrams

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поставками танков Abrams США дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эти машины уничтожат на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. <…> Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого", — сказал он.
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По словам военного, новые поставки натовской техники не смогут повлиять на ситуацию на театре военных действий. Белый дом сильно недооценивает потенциал российской армии, полагая, что ей нечего противопоставить американскому "волшебному оружию", добавил Риттер.
"Лучший исход, на который мы можем рассчитывать, — это замороженный конфликт, и мы пытаемся играть вничью, но России это не нужно, они идут только к победе", — заключил он.
В понедельник, 25 сентября, президент Джо Байден заявил, что первые Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу, первая партия, по данным СМИ, будет состоять из десяти машин. Кроме того, Пентагон объявлял о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.
Как отмечал Владимир Путин, и немецкие танки Leopard, и американские БМП Bradley, которыми Запад вооружил Киев для контрнаступления, прекрасно горят.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинСкотт РиттерДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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