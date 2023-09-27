https://ria.ru/20230927/plen-1898856003.html

Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении

Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении

Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:40

2023-09-27T03:40

2023-09-27T08:48

специальная военная операция на украине

сватово

кременная

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898869528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a52c10bf113e7626b9082b05e9fdbf.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.На съемке, которая велась через прибор ночного видения в темное время суток, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи и машет ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. Затем к нему из высокой травы выходят два его сослуживца, которые несут ящик с боекомплектом и ставят на дорогу. После этого уходят в траву и возвращаются со вторым ящиком, затем так же приносят еще два. "На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после передачи трофеев им также по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен к российским военным. Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной "Волга". Неделю назад несколько бойцов ВСУ сдались в плен на участке фронта в ДНР, примерно тогда же на сватовском направлении украинские солдаты добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту. Частота 149.200, на которой желающие сдаться украинские военнослужащие могут выходить в эфир с позывным "Волга", появилась в июле.

https://ria.ru/20230925/vsu-1898534229.html

https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html

сватово

кременная

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Сдавшиеся украинские военнослужащие принесли с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. 2023-09-27T03:40 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сватово, кременная, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность