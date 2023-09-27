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Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 27.09.2023 (обновлено: 08:48 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/plen-1898856003.html
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении
Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:40
2023-09-27T08:48
специальная военная операция на украине
сватово
кременная
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.На съемке, которая велась через прибор ночного видения в темное время суток, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи и машет ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. Затем к нему из высокой травы выходят два его сослуживца, которые несут ящик с боекомплектом и ставят на дорогу. После этого уходят в траву и возвращаются со вторым ящиком, затем так же приносят еще два. "На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что после передачи трофеев им также по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен к российским военным. Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной "Волга". Неделю назад несколько бойцов ВСУ сдались в плен на участке фронта в ДНР, примерно тогда же на сватовском направлении украинские солдаты добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту. Частота 149.200, на которой желающие сдаться украинские военнослужащие могут выходить в эфир с позывным "Волга", появилась в июле.
https://ria.ru/20230925/vsu-1898534229.html
https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html
сватово
кременная
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Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении
Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Сдавшиеся украинские военнослужащие принесли с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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сватово, кременная, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Кременная, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении

Источник РИА Новости: военные ВСУ сдались в плен на Сватовском направлении

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
На съемке, которая велась через прибор ночного видения в темное время суток, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи и машет ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. Затем к нему из высокой травы выходят два его сослуживца, которые несут ящик с боекомплектом и ставят на дорогу. После этого уходят в траву и возвращаются со вторым ящиком, затем так же приносят еще два.
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"На направлении Сватово - Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после передачи трофеев им также по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен к российским военным.
Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной "Волга". Неделю назад несколько бойцов ВСУ сдались в плен на участке фронта в ДНР, примерно тогда же на сватовском направлении украинские солдаты добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту.
Частота 149.200, на которой желающие сдаться украинские военнослужащие могут выходить в эфир с позывным "Волга", появилась в июле.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоКременнаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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