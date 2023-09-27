https://ria.ru/20230927/peskov-1898950533.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 27.09.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в министерство обороны за уточнениями по поводу последствий украинской атаки на штаб... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:19

2023-09-27T14:19

2023-09-27T14:55

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виктор соколов

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telegram

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в министерство обороны за уточнениями по поводу последствий украинской атаки на штаб Черноморского флота. Накануне он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ Виктора Соколова, отмечал, что никакой информации от МО РФ по данной теме не было. Уже через несколько минут оборонное ведомство распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии Минобороны РФ во вторник. В среду журналисты поинтересовались у Пескова, появилась ли уточненная информация по поводу последствий атаки на Черноморский флот и как в Кремле прокомментируют заявления украинских военных, что в результате удара якобы "погиб как минимум один из командиров". "Здесь я еще раз предлагаю вопросы на этот счет адресовать министерству обороны. Вчера говорили насчет командующего флотом. Он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны", - сказал Песков. Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html

https://ria.ru/20230924/nato-1898359832.html

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россия, киев, севастополь, виктор соколов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, telegram, черноморский флот вмф россии