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Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 27.09.2023
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14:19 27.09.2023 (обновлено: 14:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/peskov-1898950533.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ
Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ - РИА Новости, 27.09.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в министерство обороны за уточнениями по поводу последствий украинской атаки на штаб... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:19
2023-09-27T14:55
россия
киев
севастополь
виктор соколов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
telegram
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в министерство обороны за уточнениями по поводу последствий украинской атаки на штаб Черноморского флота. Накануне он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ Виктора Соколова, отмечал, что никакой информации от МО РФ по данной теме не было. Уже через несколько минут оборонное ведомство распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии Минобороны РФ во вторник. В среду журналисты поинтересовались у Пескова, появилась ли уточненная информация по поводу последствий атаки на Черноморский флот и как в Кремле прокомментируют заявления украинских военных, что в результате удара якобы "погиб как минимум один из командиров". "Здесь я еще раз предлагаю вопросы на этот счет адресовать министерству обороны. Вчера говорили насчет командующего флотом. Он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны", - сказал Песков. Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.
https://ria.ru/20230927/flot-1898902914.html
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россия, киев, севастополь, виктор соколов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, telegram, черноморский флот вмф россии
Россия, Киев, Севастополь, Виктор Соколов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Telegram, Черноморский флот ВМФ России
Песков переадресовал в Минобороны вопрос по последствиям атаки на штаб ЧФ

Песков предложил обратиться в МО за уточнениями по атаке на штаб ЧФ

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в министерство обороны за уточнениями по поводу последствий украинской атаки на штаб Черноморского флота.
Накануне он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения украинских СМИ о якобы гибели командующего ЧФ Виктора Соколова, отмечал, что никакой информации от МО РФ по данной теме не было. Уже через несколько минут оборонное ведомство распространило видео, на котором Соколов участвует в коллегии Минобороны РФ во вторник.
Командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов
Командующий ЧФ заявил, что его подчиненные успешно выполняют все задачи
Вчера, 11:35
В среду журналисты поинтересовались у Пескова, появилась ли уточненная информация по поводу последствий атаки на Черноморский флот и как в Кремле прокомментируют заявления украинских военных, что в результате удара якобы "погиб как минимум один из командиров".
"Здесь я еще раз предлагаю вопросы на этот счет адресовать министерству обороны. Вчера говорили насчет командующего флотом. Он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны", - сказал Песков.
Киев в минувшую пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне. Командование сил спецопераций ВСУ на своей странице в Telegram утверждало, что что в результате данного ракетного удара якобы погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.
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РоссияКиевСевастопольВиктор СоколовДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныTelegramЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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