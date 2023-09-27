https://ria.ru/20230927/perestrelka-1899066501.html
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2023
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане
Полицейский, убитый в перестрелке в Дагестане, был не при исполнении обязанностей и попал под обстрел, пытаясь примирить конфликтующие группы молодых людей,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:19
2023-09-27T22:19
2023-09-27T22:19
происшествия
северный кавказ
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский, убитый в перестрелке в Дагестане, был не при исполнении обязанностей и попал под обстрел, пытаясь примирить конфликтующие группы молодых людей, сообщили РИА Новости в МВД региона. В среду в дагестанском селе Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации от регионального МВД, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции – начальник тыла Левашинского отдела полиции. "Присутствие там нашего сотрудника - маслиат (способ урегулирования и разрешения конфликтов, распространенный у некоторых народов Северного Кавказа – ред.). Там были разборки между двумя группами ребят, он выступил в качестве примирителя. Попал под обстрел и был убит. Он был не при исполнении", – сказала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
https://ria.ru/20230918/delo-1897063348.html
северный кавказ
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происшествия, северный кавказ
Происшествия, Северный Кавказ
МВД сообщило подробности о перестрелке в Дагестане
МВД: убитый в перестрелке в Дагестане полицейский пытался помирить конфликтующих