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Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом - РИА Новости, 27.09.2023
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11:44 27.09.2023 (обновлено: 11:47 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html
Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом
Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом - РИА Новости, 27.09.2023
Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом
Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:44
2023-09-27T11:47
вциом
отдых в россии
отдых
отпуск
россия
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ. Согласно данным опроса, 35% респондентов, говоря о прошедшем лете, поделились, что не брали отпуск, 26% - проводили время на даче, 23% опрошенных были на каникулах, но при этом оставались дома, 13% - отдыхали в другом городе. Исходя из результатов исследования, чаще всего отпуск не брали мужчины - 43%. Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) - 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом. Кроме того, среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение. Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html
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вциом, отдых в россии, отдых, отпуск, россия, общество
ВЦИОМ, отдых в России, Отдых, Отпуск, Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом

ВЦИОМ: 35% россиян не брали отпуск этим летом

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Fotolia / NicoElNino
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, 35% респондентов, говоря о прошедшем лете, поделились, что не брали отпуск, 26% - проводили время на даче, 23% опрошенных были на каникулах, но при этом оставались дома, 13% - отдыхали в другом городе.
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Исходя из результатов исследования, чаще всего отпуск не брали мужчины - 43%. Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) - 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом.
Кроме того, среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение.
Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
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