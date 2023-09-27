https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html

Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом

Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом - РИА Новости, 27.09.2023

Опрос показал, сколько россиян не брали отпуск летом

Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:44

2023-09-27T11:44

2023-09-27T11:47

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общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Самым популярным ответом на вопрос, как отдыхали россияне этим летом, стал ответ "не брали отпуск", показал опрос ВЦИОМ. Согласно данным опроса, 35% респондентов, говоря о прошедшем лете, поделились, что не брали отпуск, 26% - проводили время на даче, 23% опрошенных были на каникулах, но при этом оставались дома, 13% - отдыхали в другом городе. Исходя из результатов исследования, чаще всего отпуск не брали мужчины - 43%. Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) - 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом. Кроме того, среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение. Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.

https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html

https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вциом, отдых в россии, отдых, отпуск, россия, общество