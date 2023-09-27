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Приватизацию единственного в России производителя борной кислоты отменили - РИА Новости, 27.09.2023
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16:02 27.09.2023 (обновлено: 16:03 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/otmena-1898985622.html
Приватизацию единственного в России производителя борной кислоты отменили
Приватизацию единственного в России производителя борной кислоты отменили - РИА Новости, 27.09.2023
Приватизацию единственного в России производителя борной кислоты отменили
Арбитражный суд Приморского края в среду полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:02
2023-09-27T16:03
экономика
дальнегорский городской округ
британские виргинские острова
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края в среду полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОКа). Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Дальнегорский ГОК – единственный в России производитель борной кислоты, контроль над которым оказался у иностранного инвестора. "Арбитражный суд сегодня вынес решение по иску Генеральной прокуратуры о применении последствий недействительности сделки (договор купли-продажи). Иск удовлетворен полностью", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Инга Сорокина. "Фининвест" добивалась передачи дела в московский арбитражный суд, но на прошлом заседании, 7 сентября, суд отклонил это ходатайство. Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". По словам источника РИА Новости, с 2013 года разработкой занимается ООО "Дальнегорский ГОК", одно из крупнейших предприятий Приморья. Единственным участником ООО "Дальнегорский ГОК" выступает ООО "Радамант", которое до ноября 2018 года принадлежало кипрской компании "Эмилтрадо Венчерс ЛТД", ликвидированной в 2021 году. Компания "Фининвест" через договоры купли-продажи, как считала прокуратура, незаконно установила полный контроль над ООО "Дальнегорский ГОК". При этом владельцем 99,99997% доли в уставном капитале ООО "Фининвест" является кипрская "Рэкспол Трейдинг Лимитед". Последняя на 99,999% акций которой принадлежат офшорной компании "Блюрок Партисипэйшн Инк" (Британские Виргинские острова), а оставшимися 0,001% акций владеет некий гражданин Кипра по фамилии Хрисоу. Продукция ГОКа используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте Дальнегорского городского округа.
https://ria.ru/20230808/primore-1888798300.html
дальнегорский городской округ
британские виргинские острова
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экономика, дальнегорский городской округ, британские виргинские острова, приморский край
Экономика, Дальнегорский городской округ, Британские Виргинские острова, Приморский край
Приватизацию единственного в России производителя борной кислоты отменили

Суд признал приватизацию Дальнегорского ГОК незаконной

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края в среду полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОКа).
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Дальнегорский ГОК – единственный в России производитель борной кислоты, контроль над которым оказался у иностранного инвестора.
«
"Арбитражный суд сегодня вынес решение по иску Генеральной прокуратуры о применении последствий недействительности сделки (договор купли-продажи). Иск удовлетворен полностью", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Инга Сорокина.
"Фининвест" добивалась передачи дела в московский арбитражный суд, но на прошлом заседании, 7 сентября, суд отклонил это ходатайство.
Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". По словам источника РИА Новости, с 2013 года разработкой занимается ООО "Дальнегорский ГОК", одно из крупнейших предприятий Приморья.
Единственным участником ООО "Дальнегорский ГОК" выступает ООО "Радамант", которое до ноября 2018 года принадлежало кипрской компании "Эмилтрадо Венчерс ЛТД", ликвидированной в 2021 году.
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Компания "Фининвест" через договоры купли-продажи, как считала прокуратура, незаконно установила полный контроль над ООО "Дальнегорский ГОК". При этом владельцем 99,99997% доли в уставном капитале ООО "Фининвест" является кипрская "Рэкспол Трейдинг Лимитед".
Последняя на 99,999% акций которой принадлежат офшорной компании "Блюрок Партисипэйшн Инк" (Британские Виргинские острова), а оставшимися 0,001% акций владеет некий гражданин Кипра по фамилии Хрисоу.
Продукция ГОКа используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте Дальнегорского городского округа.
 
ЭкономикаДальнегорский городской округБританские Виргинские островаПриморский край
 
 
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