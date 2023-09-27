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Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов - РИА Новости, 27.09.2023
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Культура
 
20:29 27.09.2023 (обновлено: 20:56 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/orlov-1899052601.html
Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов
Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов - РИА Новости, 27.09.2023
Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов
Доктор искусствоведения и профессор ГИТИСа Юрий Орлов скончался на 83-м году жизни, сообщили в телеграм-канале института. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:29
2023-09-27T20:56
россия
гитис
культура
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Доктор искусствоведения и профессор ГИТИСа Юрий Орлов скончался на 83-м году жизни, сообщили в телеграм-канале института. "Ушёл из жизни основоположник продюсерского образования в России, профессор ГИТИСа Юрий Матвеевич Орлов. На 83-м году ушёл из жизни доктор искусствоведения, научный руководитель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств продюсерского факультета Юрий Матвеевич Орлов", - говорится в сообщении. В ГИТИСе отметили, что Орлов для многих поколений театральных менеджеров России стал высоким примером любви к театру и высочайшего профессионализма. "Именно благодаря инициативе и энергии Юрия Матвеевича, а также Г.Г. Дадамяна, А.Я. Рубинштейна, Б.Б. Сорочкина возникло в 1976 году в ГИТИСе отделение экономики и организации театрального дела в составе театроведческого факультета, ныне - продюсерский факультет, а в 1978 году Юрий Матвеевич возглавил созданную им кафедру экономики и организации театрального дела", - отметили в институте.
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россия, гитис
Россия, ГИТИС, Культура
Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов

Умер основоположник продюсерского образования в России Юрий Орлов

© Фото : ГИТИС/TelegramЮрий Орлов
Юрий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : ГИТИС/Telegram
Юрий Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Доктор искусствоведения и профессор ГИТИСа Юрий Орлов скончался на 83-м году жизни, сообщили в телеграм-канале института.
"Ушёл из жизни основоположник продюсерского образования в России, профессор ГИТИСа Юрий Матвеевич Орлов. На 83-м году ушёл из жизни доктор искусствоведения, научный руководитель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств продюсерского факультета Юрий Матвеевич Орлов", - говорится в сообщении.
В ГИТИСе отметили, что Орлов для многих поколений театральных менеджеров России стал высоким примером любви к театру и высочайшего профессионализма.
"Именно благодаря инициативе и энергии Юрия Матвеевича, а также Г.Г. Дадамяна, А.Я. Рубинштейна, Б.Б. Сорочкина возникло в 1976 году в ГИТИСе отделение экономики и организации театрального дела в составе театроведческого факультета, ныне - продюсерский факультет, а в 1978 году Юрий Матвеевич возглавил созданную им кафедру экономики и организации театрального дела", - отметили в институте.
 
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